Magnetische Algenroboter: Eine nachhaltige Lösung gegen Plastikverschmutzung

Die Plastikverschmutzung ist zu einem drängenden Umweltproblem geworden, da ihre weitverbreitete Verwendung zu riesigen Mengen an Plastikmüll in Gewässern führt. Diese Kunststoffe zerfallen in Mikroplastik und Nanoplastik, die von Wasserorganismen aufgenommen werden und eine Gefahr für deren Gesundheit und Ökosystem darstellen können. Um dieses Problem zu lösen, haben Forscher des Central European Institute of Technology (CEITEC) der Technischen Universität Brünn magnetische Algenroboter entwickelt.

Das Team von CEITEC dekorierte Grünalgenzellen mit winzigen Magnetitpartikeln und schuf so magnetische Algenroboter, die gesteuert werden können, um die schwer fassbaren Kunststoffe aus dem Wasser zu sieben. Durch die Verwendung eines externen Magnetfelds ziehen diese mikro-/nanogroßen Partikel Mikroplastik und Nanoplastik an und fangen sie ein. Die Algenzellen sind biologisch abbaubar, leicht in Massenproduktion herzustellen und kostengünstig, was sie zu einem idealen Material für die Herstellung dieser winzigen Roboter macht.

Erste Tests haben vielversprechende Ergebnisse gezeigt. Die magnetischen Algenroboter erfassten erfolgreich sowohl Mikroplastik als auch Nanoplastik mit hoher Entfernungseffizienz. Selbst nach mehreren Zyklen des Abwaschens der eingefangenen Kunststoffe behielten die Roboter ihre Wirksamkeit bei. Sie können zur weiteren Verwendung recycelt werden, indem einfach eine neue Schicht Magnetit aufgetragen wird.

Während sich die Studie noch im Anfangsstadium befindet, gehen die Forscher davon aus, dass diese magnetischen Algenroboter möglicherweise in Salzwasserumgebungen eingesetzt werden könnten, ohne dass ihre Bewegung dadurch beeinträchtigt wird. Allerdings sind weitere Studien erforderlich, um die biologische Abbaubarkeit und die langfristigen Umweltauswirkungen dieser Nanopartikel zu verstehen und sicherzustellen, dass sie nicht zu Toxizitätsproblemen führen.

Insgesamt bietet die Entwicklung magnetischer Algenroboter eine nachhaltige Lösung zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung in Gewässern. Durch den Einsatz umweltfreundlicher Materialien und magnetischer Steuerung können diese winzigen Hausmeister Mikroplastik und Nanoplastik effektiv entfernen und so deren Schaden für Meereslebewesen und Ökosysteme verringern.

FAQ

Wie entfernen magnetische Algenroboter Mikroplastik und Nanoplastik?

Magnetische Algenroboter sind Partikel in Mikro-/Nanogröße, die durch Verzieren von Grünalgenzellen mit Magnetit-Nanopartikeln hergestellt werden. Diese Algenzellen ziehen aufgrund ihrer negativen elektrostatischen Ladung Mikroplastik und Nanoplastik an, fangen diese effektiv ein und entfernen sie aus dem Wasser.

Können magnetische Algenroboter recycelt werden?

Ja, magnetische Algenroboter können recycelt werden. Nach dem Auffangen der Kunststoffe können die Roboter gewaschen werden, um die Schadstoffe zu entfernen. Obwohl ein kleiner Teil der Magnetitbeschichtung abgewaschen werden kann, behalten die Roboter ihre Erfassungseffizienz auch nach mehreren Waschzyklen bei. Anschließend können sie mit frischem Magnetit beschichtet und wiederverwendet werden.

Sind magnetische Algenroboter umweltfreundlich?

Ja, magnetische Algenroboter sind umweltfreundlich. Die zur Herstellung dieser Roboter verwendeten Algenzellen sind biologisch abbaubar und lassen sich leicht in Massenproduktion herstellen. Darüber hinaus gelten die Magnetit-Nanopartikel als biokompatibel und können am Ende des Prozesses leicht gesammelt werden, sodass keine Partikel zurückbleiben, die das Wasser verunreinigen könnten.

[Originalartikel](https://www.ncbiotech.org/news/2022/researchers-develop-biodegradable-magnetic-algae-robots-remove-microplastics)