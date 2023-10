Partielle Sonnenfinsternis: Was Sie wissen müssen

By

Wenn Sie daran interessiert sind, Zeuge eines himmlischen Spektakels zu werden, vergessen Sie nicht, an diesem Samstagmorgen in den Himmel zu schauen, um eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Betrachten der Sonnenfinsternis ohne geeigneten Augenschutz für das bloße Auge gefährlich sein kann.

Während einer ringförmigen Sonnenfinsternis verdeckt der Mond die Sonne nicht vollständig, was zu einem faszinierenden „Feuerring“-Effekt um den Mond führt. Dies unterscheidet sich von einer totalen Sonnenfinsternis, bei der die Sonne völlig verdeckt ist.

Um die partielle Sonnenfinsternis sicher beobachten zu können, wird dringend empfohlen, eine spezielle Sonnenfinsternisbrille zu tragen. Frank Florian, Senior Manager für Planetarium und Weltraumwissenschaften bei TELUS World of Science, erklärt, dass diese Gläser 99.99 Prozent des Lichts und der schädlichen Strahlen der Sonne herausfiltern und nur einen kleinen Prozentsatz des Lichts durchlassen.

Leider werden die Kanadier möglicherweise nicht die vollen Auswirkungen dieser besonderen Sonnenfinsternis miterleben. In Edmonton zum Beispiel wird der Mond etwa 54 Prozent der Sonne bedecken, wodurch ein Bild entsteht, das dem „Krümelmonster, das einen Bissen aus der Sonne nimmt“ ähnelt.

Für diejenigen, die an der Beobachtung des himmlischen Ereignisses interessiert sind, bietet TELUS World of Science eine kostenlose Teleskopbeobachtung an, um zu beobachten, wie der Mond die Sonne teilweise bedeckt.

Die partielle Sonnenfinsternis wird voraussichtlich etwa zweieinhalb Stunden dauern, wobei die mittlere Sonnenfinsternis um 10:28 Uhr in Edmonton ihr Maximum erreicht. Denken Sie daran, der Augensicherheit Priorität einzuräumen und dieses spektakuläre Ereignis verantwortungsbewusst zu genießen.

