Asteroid 2023 VL5: Eine enge Begegnung mit einem himmlischen Wanderer

By

Mit ihren boden- und weltraumgestützten Teleskopen lüftet die NASA weiterhin die Geheimnisse unseres Universums. Bis heute hat die Raumfahrtbehörde erstaunliche 1,298,148 Himmelskörper entdeckt. Unter diesen faszinierenden Entdeckungen hat die NASA kürzlich einen Asteroiden identifiziert, dessen Flugbahn ihn der Erde verblüffend nahe bringt. Bereiten Sie sich heute, am 16. November, auf den bemerkenswerten Vorbeiflug des Asteroiden 2023 VL5 vor.

Asteroid 2023 VL5: Enthüllung der Details

Mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit von 29,595 Kilometern pro Stunde rast der Asteroid 2023 VL5 auf die Erde zu. Obwohl seine Geschwindigkeit die einer Hyperschallrakete übertrifft, ist sie nicht groß genug, um als potenziell gefährliches Objekt (Potentially Hazardous Object, PHO) eingestuft zu werden. Um in die PHO-Kategorie zu fallen, muss ein Asteroid mindestens 492 Fuß breit sein und sich der Erde in einer Entfernung von 7.5 Millionen Kilometern nähern. Mit seiner Breite von 76 Fuß ist der Asteroid 2023 VL5 jedoch von der Größe her mit einem Flugzeug vergleichbar.

Erkundung der Aten-Gruppe

Asteroid 2023 VL5 gehört zur Aten-Asteroidengruppe und ist ein erdnaher Asteroid (NEA), der die Erde durchquert und dessen große Halbachse kleiner ist als die unseres Planeten. Die Aten-Gruppe erhielt ihren Namen vom Asteroiden 2062 Aten und ihre Existenz wurde erstmals am 7. Januar 1976 von der angesehenen amerikanischen Astronomin Eleanor Helin am Palomar-Observatorium ans Licht gebracht.

Ein enger Kontakt mit unserem himmlischen Nachbarn

Die heutige Nahbegegnung ist nicht die erste für Asteroid 2023 VL5. Am 14. Juni 1900 startete es seine erste Annäherung und näherte sich der Erdoberfläche bis auf 3.1 Millionen Kilometer. Dieser faszinierende Wanderer wird uns jedoch nächstes Jahr am 14. November mit einer Entfernung von 3.6 Millionen Kilometern erneut mit seiner Nähe beehren.

FAQ:

F: Welche Größe muss ein Asteroid haben, um als potenziell gefährliches Objekt (PHO) eingestuft zu werden?

A: Um als PHO zu gelten, muss ein Asteroid mindestens 492 Fuß breit sein und in einer Entfernung von 7.5 Millionen Kilometern von der Erde vorbeiziehen.

F: Was ist die Aten-Asteroidengruppe?

A: Die Aten-Gruppe besteht aus erdnahen Asteroiden (NEAs), die die Erde durchqueren und deren große Halbachsen kleiner als die der Erde sind.

F: Wer hat den ersten Asteroiden der Aten-Gruppe entdeckt?

A: Die amerikanische Astronomin Eleanor Helin entdeckte am 7. Januar 1976 am Palomar-Observatorium den ersten Asteroiden der Aten-Gruppe.

F: Wann war die letzte Annäherung des Asteroiden 2023 VL5?

A: Die letzte große Annäherung des Asteroiden erfolgte am 14. Juni 1900 in einer Entfernung von 3.1 Millionen Kilometern von der Erde.