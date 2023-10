Die Psyche-Mission der NASA verzögert sich, da sich der Asteroid 2023 SN6 der Erde nähert

Die mit Spannung erwartete Psyche-Mission der NASA, die auf die Erforschung des Asteroiden 16 Psyche abzielt, musste wiederholt Verzögerungen hinnehmen. Die 1.2-Milliarden-Dollar-Mission, Teil der Discovery-Missionen der NASA, sollte mit einer SpaceX Falcon 9-Rakete starten. Die jüngste Verzögerung ereignete sich jedoch am 5. Oktober, als die NASA die Gelegenheit nutzte, die Parameter zur Steuerung der Stickstoff-Kaltgas-Triebwerke der Rakete erneut zu überprüfen.

Der Asteroid 16 Psyche ist ein faszinierender Himmelskörper, der hauptsächlich aus Gold-, Nickel- und Eisenvorkommen besteht, von denen einige schätzen, dass sie mehr wert sind als die gesamte Wirtschaft der Erde. Ziel der NASA ist es, die Raumsonde Psyche 21 Monate lang in die Umlaufbahn des Asteroiden zu schicken und umfangreiche Kartierungen und Untersuchungen durchzuführen, um Einblicke in seine Zusammensetzung und seine Rolle bei der Bildung von Asteroiden und Planeten mit Metallkern zu gewinnen.

In der Zwischenzeit hat ein weiterer Asteroid mit der Bezeichnung Asteroid 2023 SN6 die Aufmerksamkeit der NASA auf sich gezogen. Nach Angaben des Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) wird dieser Asteroid voraussichtlich am 4. Oktober seine größte Annäherung an die Erde erreichen und dabei auf eine relativ geringe Entfernung von 4.8 Millionen Kilometern kommen. Während diese Entfernung im Alltag riesig erscheinen mag, ist sie in astronomischen Messungen recht nah.

Glücklicherweise stellt der Asteroid 2023 SN6 trotz seiner Nähe keine Bedrohung dar, da er nicht groß genug ist, um als potenziell gefährliches Objekt eingestuft zu werden. Mit einer geschätzten Breite von fast 86 Fuß entspricht es in etwa der Größe eines Flugzeugs. Er gehört zur Apollo-Gruppe der erdnahen Asteroiden und hat ähnliche Eigenschaften wie der massive Apollo-Asteroid von 1862, der in den 1930er Jahren vom deutschen Astronomen Karl Reinmuth entdeckt wurde. Diese Apollo-Asteroiden haben große Halbachsen, die größer als die der Erde sind, und es ist bekannt, dass sie die Erdumlaufbahn kreuzen.

Die Psyche-Mission hat einen erheblichen wissenschaftlichen Wert. Durch die Analyse des Asteroiden 16 Psyche hofft die NASA, wichtige Informationen über die Entstehung und das Alter der Erde zu sammeln und die Prozesse hinter der Entstehung von Asteroiden und Planeten mit Metallkern zu verstehen. Zu den Zielen der Mission gehören die Charakterisierung der Topographie des Asteroiden, die Untersuchung seiner Entstehung, die Bestimmung des Alters bestimmter Regionen und die Analyse von Schwankungen der Gravitationskräfte.

Die Raumsonde Psyche ist mit einer Reihe wissenschaftlicher Instrumente ausgestattet, darunter einem Multispektralbildgeber, einem Magnetometer, einem Gammastrahlen- und Neutronenmessgerät und vielem mehr, die alle darauf abzielen, umfassende Forschung während ihrer 21-monatigen Umlaufbahn um den Asteroiden 16 Psyche zu ermöglichen.

