Die Suprime-Cam des Subaru-Teleskops hilft Forschern bei der Untersuchung kosmischer Strahlungsteilchen

Ein Forscherteam des National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) und der Osaka Metropolitan University (OMU) hat eine neuartige Anwendung für Teilchen der kosmischen Strahlung gefunden. Diese Teilchen galten bei Astronomen normalerweise als Quelle der Frustration, weil sie die Bilder von Teleskopen stören, doch nun wurden sie für einen neuen Zweck genutzt. Die Forscher verwendeten die Subaru Prime Focus Camera (Suprime-Cam), die am Subaru-Teleskop auf Hawaii montiert ist, um Luftschauer kosmischer Strahlung mit beispielloser Präzision zu beobachten. Diese bahnbrechende Methode könnte zu einem besseren Verständnis der energiereichsten Teilchen des Universums führen.

Unter der Leitung von außerordentlichem Professor Toshihiro Fujii von der OMU und Doktorand Fraser Bradfield, ebenfalls von der OMU, arbeitete das Team mit Forschern verschiedener Institutionen zusammen, darunter NAOJ, Hosei University, SOKENDAI und Lawrence Berkeley National Laboratory. Das mit der Suprime-Cam ausgestattete Subaru-Teleskop wurde für die optische Astronomie entwickelt. Die Forscher konzentrierten sich auf das durch kosmische Strahlung verursachte „Rauschen“, das üblicherweise als Störung bei der Datenverarbeitung abgetan wird. Durch die Analyse Tausender von der Suprime-Cam aufgenommener Bilder identifizierte das Team 13 Bilder mit ausgedehnten Luftschauern, die durch überdurchschnittlich große Partikelspuren gekennzeichnet sind.

Die Ergebnisse der Studie haben erhebliche Auswirkungen auf die Astronomie, insbesondere auf die Untersuchung exotischer Teilchen. Herkömmliche Beobachtungsmethoden haben Schwierigkeiten, zwischen den Partikeltypen in ausgedehnten Luftschauern zu unterscheiden, aber die Methode des Teams hat das Potenzial, die Natur einzelner Partikel zu bestimmen. Durch die Kombination dieser Technik mit konventionellen Ansätzen hoffen die Forscher, weitere Einblicke in ausgedehnte Luftschauer zu gewinnen, nach Dunkler Materie zu suchen und andere exotische Teilchen zu erforschen. Die Forschungsergebnisse wurden am 12. Oktober 2023 in Scientific Reports veröffentlicht.

Diese bahnbrechende Forschung ebnet den Weg für ein tieferes Verständnis der Teilchen der kosmischen Strahlung und ihrer Rolle im Universum. Durch die Nutzung der Fähigkeiten der Suprime-Cam des Subaru-Teleskops können Wissenschaftler diese energiereichen Teilchen nun mit beispielloser Präzision untersuchen und so Licht auf die Geheimnisse unseres Universums werfen.

