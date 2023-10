Astronomen nutzen Teilchenschauer, um kosmische Strahlung zu untersuchen

By

Astronomen haben eine neue Methode zur Untersuchung der kosmischen Strahlung entwickelt, die die Erde ständig aus dem Weltraum bombardiert. Aufgrund der Ablenkungen durch Magnetfelder im Weltraum ist es schwierig, diese geladenen Teilchen zu ihrer Quelle zurückzuverfolgen. Die Quellen der kosmischen Strahlung, die außerhalb des Sonnensystems liegen, bleiben ein Rätsel. Mögliche Verdächtige sind Supernovae, aktive galaktische Kerne, Gammastrahlenausbrüche und Dunkle Materie, aber schlüssige Beweise müssen noch gefunden werden.

Wissenschaftler haben jedoch einen Weg gefunden, Schauer von Sekundärteilchen zu analysieren, die entstehen, wenn kosmische Strahlung mit der Erdatmosphäre interagiert. Diese „ausgedehnten Luftschauer“ entstehen, wenn geladene kosmische Teilchen mit Teilchen in der Atmosphäre kollidieren und eine Kaskade von Sekundärteilchen erzeugen, die auf die Erdoberfläche herabregnen.

In einer aktuellen Studie nutzten Forscher präzise Beobachtungen ausgedehnter Luftschauer, die mit dem Subaru-Teleskop auf Hawaii aufgenommen wurden, um Erkenntnisse über diese Teilchen und die kosmische Strahlung, die sie auslöst, zu gewinnen. Sie analysierten Tausende von Bildern, die zwischen 2014 und 2020 aufgenommen wurden, und identifizierten 13 Bilder mit ausgedehnten Luftschauern. Diese Bilder enthüllten eine größere Anzahl von Teilchenspuren als erwartet und könnten möglicherweise einen Hinweis darauf liefern, das Geheimnis der kosmischen Strahlung zu lüften.

Das Forscherteam glaubt, dass ihre Methode das Potenzial hat, die Natur einzelner Partikel in ausgedehnten Luftschauern zu bestimmen, was zu einem besseren Verständnis der kosmischen Strahlung beitragen könnte. Durch die Integration dieses Ansatzes mit herkömmlichen Methoden hoffen Astronomen, die Partikelbestandteile von Luftschauern aufzudecken und weitere Einblicke in die Ursprünge der kosmischen Strahlung zu gewinnen.

Wissenschaftler vermuten, dass die kosmische Strahlung hauptsächlich aus Protonen (90 %), Heliumkernen (9 %) und anderen Teilchen wie Elektronen und schweren Atomkernen besteht. Diese neue Studie bietet einen vielversprechenden Weg zur Identifizierung der in Luftschauern vorhandenen Partikel und damit der kosmischen Strahlung.

Die Forschung des Teams wurde in der Zeitschrift Scientific Reports veröffentlicht.

Quellen:

– Wissenschaftliche Berichte