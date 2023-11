Ein neues KI-Tool erzeugt synthetische Vogelstimmen, um die ökologische Überwachung zu verbessern

Forscher der University of Moncton, Kanada, haben ein bahnbrechendes Deep-Learning-Tool für künstliche Intelligenz (KI) namens ECOGEN entwickelt, das in der Lage ist, lebensechte Vogelstimmen zu erzeugen. Das Ziel dieser innovativen Technologie besteht darin, die Proben von unterrepräsentierten Vogelarten zu verbessern und die Genauigkeit von Instrumenten zur Vogelidentifizierung zu verbessern, die bei der ökologischen Überwachung eingesetzt werden.

Dank der Fülle an Telefon-Apps und Software, die sowohl Ökologen als auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, ist es heute einfacher denn je, Vogelarten anhand ihrer Lieder zu identifizieren. Eine erhebliche Herausforderung entsteht jedoch, wenn die Identifizierungssoftware auf eine Vogelart trifft, die sie noch nie zuvor gehört hat oder über die nur wenige Aufzeichnungen als Referenz vorliegen. Dies stellt Ökologen und Naturschützer vor ein Problem, die seltene Arten überwachen.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, haben die Forscher ECOGEN entwickelt, ein KI-Tool, das künstliche Vogelstimmen erzeugt. Durch die Einbindung dieser synthetischen Proben in Audio-Identifizierungstools, die häufig über mehr Daten zu häufig vorkommenden Arten verfügen, stellten die Forscher fest, dass sich die Genauigkeit der Vogelgesangsklassifizierung um durchschnittlich 12 % verbesserte. Die Wirksamkeit von ECOGEN wurde in der Fachzeitschrift Methods in Ecology and Evolution veröffentlicht.

Dr. Nicolas Lecomte, einer der leitenden Forscher, erklärt, dass der Bedarf an automatisierten Werkzeugen wie der akustischen Überwachung von größter Bedeutung ist, um Veränderungen in der Biodiversität aufgrund globaler Veränderungen in Tierpopulationen zu verfolgen. Den bestehenden KI-Modellen fehlen jedoch umfassende Referenzbibliotheken. ECOGEN füllt diese Lücke, indem es neue Instanzen von Vogelstimmen erstellt, die KI-Modelle unterstützen. Dies bedeutet, dass für Arten mit begrenzten Wildaufnahmen, wie seltene, schwer fassbare oder empfindliche Vögel, die Geräuschbibliothek ohne weitere Beeinträchtigung der Tiere oder zusätzliche Feldarbeit erweitert werden kann.

Neben seiner primären Anwendung im Vogelschutz bietet ECOGEN auch potenzielle Einsatzmöglichkeiten für den Schutz anderer gefährdeter Tierarten wie Säugetiere, Fische (ja, sie können auch Geräusche erzeugen!), Insekten und Amphibien. Die Vielseitigkeit des Tools in Kombination mit seiner Zugänglichkeit als Open-Source-Software, die auf einfachen Computern ausgeführt werden kann, machen es zu einem wertvollen Hilfsmittel für die ökologische Forschung.

FAQ:

F: Wie verbessert ECOGEN die Tools zur Vogelidentifizierung?

A: ECOGEN erzeugt lebensechte Vogelstimmen, um die Proben unterrepräsentierter Vogelarten zu verbessern und so die Genauigkeit der bei der ökologischen Überwachung verwendeten Vogelidentifizierungstools zu verbessern.

F: Was ist der potenzielle Nutzen von ECOGEN?

A: ECOGEN kann zum Schutz gefährdeter Vogelarten beitragen und wertvolle Einblicke in ihre Lautäußerungen, Verhaltensweisen und Lebensraumpräferenzen liefern.

F: Kann ECOGEN für andere Arten als Vögel verwendet werden?

A: Während ECOGEN für Vögel entwickelt wurde, glauben die Forscher, dass es auch auf Säugetiere, Fische, Insekten und Amphibien angewendet werden kann.

F: Wie funktioniert ECOGEN?

A: ECOGEN wandelt echte Aufnahmen von Vogelgesängen in Spektrogramme um, generiert aus diesen Spektrogrammen neue KI-Bilder, um den Datensatz für seltene Arten zu erweitern, und wandelt sie dann wieder in Audio um, um Vogelgeräuschidentifikatoren zu trainieren.