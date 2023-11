KI-System demonstriert gehirnähnliche Funktionen durch körperliche Einschränkungen

By

Wissenschaftlern der Universität Cambridge ist es gelungen, ein künstlich intelligentes (KI) System zu entwickeln, das gehirnähnliche Merkmale aufweist, indem es ihm physische Einschränkungen auferlegt, die den Einschränkungen ähneln, denen das menschliche Gehirn unterliegt. Dieser Durchbruch hat das Potenzial, zu unserem Verständnis der Gehirnunterschiede zwischen Individuen und ihrer Beziehung zu kognitiven oder psychischen Gesundheitsproblemen beizutragen. Darüber hinaus könnten die Erkenntnisse für die KI-Community von großem Interesse sein und zur Entwicklung effizienterer Systeme führen, insbesondere in Situationen, in denen physische Einschränkungen vorliegen.

Das Team unter der Leitung von Jascha Achterberg und John Duncan von der Medical Research Council Cognition and Brain Sciences Unit (MRC CBSU) der Universität Cambridge konstruierte das KI-System mithilfe räumlich eingebetteter rekurrenter neuronaler Netze (seRNNs). In einem Experiment trainierte das Team das System, eine Labyrinth-Navigationsaufgabe zu lösen, indem es den Rechenknoten physikalische Beschränkungen auferlegte und so die Organisation von Neuronen im menschlichen Gehirn nachahmte.

Die Ergebnisse der Studie wurden in Nature Machine Intelligence veröffentlicht. Die Forscher berichteten, dass ihr System in der Lage sei, bestimmte Eigenschaften und Taktiken zu entwickeln, die in echten menschlichen Gehirnen beobachtet wurden. Als Reaktion auf die physischen Einschränkungen begann das KI-System insbesondere mit der Entwicklung von Hubs – Knotenpunkten mit hoher Konnektivität, die den Informationsfluss im gesamten Netzwerk erleichterten. Diese Ergebnisse unterstreichen die Fähigkeit des Systems, sich innerhalb der gegebenen Einschränkungen anzupassen und wirksame Lösungen zu finden.

Die Studie betont, wie wichtig es ist, sowohl die Struktur als auch die Funktion des Gehirns in Computermodellen zu berücksichtigen. Durch die Einbeziehung physikalischer Einschränkungen in KI-Systeme können Forscher Einblicke in die Optimierungsprinzipien gewinnen, die die Organisation, Funktionalität und Energieeffizienz des Gehirns steuern. Diese Forschung ebnet den Weg für die Entwicklung ausgefeilterer KI-Systeme, die die Komplexität des menschlichen Gehirns besser nachahmen.

