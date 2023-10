Die erste bestätigte und geteilte Supernova, die mithilfe künstlicher Intelligenz entdeckt wurde

Astrophysiker haben bei ihrer Erforschung des Universums einen bedeutenden Meilenstein erreicht, indem sie mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) die erste Supernova entdeckten, bestätigten, klassifizierten und mit der astronomischen Gemeinschaft teilten. Traditionell erfordert die Suche nach Supernovae eine Kombination aus Roboterteleskopen und menschlicher Analyse. Ein neues KI-Tool namens BTSbot hat sich jedoch als fähig erwiesen, den Menschen aus dem gesamten Such- und Entdeckungsprozess auszuschließen.

Supernovae treten auf, wenn ein Stern das Ende seines Lebens erreicht hat, explodiert und einen strahlenden Lichtstoß aussendet. Das BTSbot-System bestätigt das Vorhandensein einer Supernova, indem es deren Spektrum erfasst und auswertet, wodurch die in der Explosion vorhandenen Elemente sichtbar werden.

BTSbot ist ein maschinell lernender Algorithmus, der anhand von über 1.4 Millionen historischen Bildern aus 16,000 astronomischen Quellen trainiert wurde. Durch die Automatisierung der Suche nach neuen Supernovae eliminiert das KI-System die Möglichkeit menschlicher Fehler und gibt Astronomen die Möglichkeit, die Beobachtungen zu analysieren und neue Hypothesen im Zusammenhang mit den kosmischen Explosionen zu entwickeln.

Der erfolgreiche Einsatz von BTSbot stellt einen bedeutenden Fortschritt auf dem Gebiet der Astrophysik dar. Es ermöglicht die Isolierung bestimmter Subtypen von Sternexplosionen und gibt Forschern mehr Zeit, ihre Beobachtungen zu analysieren und Einblicke in die Lebenszyklen von Sternen und den Ursprung von durch Supernovae erzeugten Elementen wie Kohlenstoff, Eisen und Gold zu gewinnen.

Um die Effizienz von BTSbot zu testen, untersuchten Astronomen einen neu entdeckten Supernova-Kandidaten namens SN2023tyk. BTSbot wurde erstmals am 3. Oktober 2023 vom Roboterobservatorium ZTF entdeckt, analysierte die Daten in Echtzeit und bestätigte die Supernova am 5. Oktober 2023. Das Roboterteleskop SED Machine erfasste dann das Spektrum der Quelle, das anschließend zur weiteren Verwendung an Caltechs SNIascore gesendet wurde Analyse. Nachdem bestätigt wurde, dass SN2023tyk eine Supernova vom Typ Ia (die Explosion eines Weißen Zwergs in einem Doppelsternsystem) war, teilte das automatisierte System die Entdeckung am 7. Oktober 2023 der astronomischen Gemeinschaft mit.

Diese bahnbrechende Errungenschaft der Northwestern University zeigt das Potenzial der KI, das Gebiet der Astrophysik zu revolutionieren und unser Verständnis des Kosmos zu erweitern.

