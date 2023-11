Neuer KI-Roboter-Chemiker entdeckt, wie man Sauerstoff auf dem Mars produziert

Ein innovativer, von chinesischen Wissenschaftlern entwickelter Roboter-Chemiker mit künstlicher Intelligenz hat eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die möglicherweise dazu beitragen könnte, menschliches Leben auf dem Mars zu erhalten. Durch die Analyse von Marsmeteoriten identifizierte der Roboterchemiker Materialien, die Wassermoleküle in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegen können. Diese bedeutende Entdeckung, die in der Fachzeitschrift Nature Synthesis veröffentlicht wurde, bringt uns der Möglichkeit der Errichtung einer Sauerstofffabrik auf dem Mars einen Schritt näher.

Im Gegensatz zu menschlichen Forschern, die etwa 2,000 Jahre brauchen würden, um diesen Durchbruch zu entdecken, erledigte der KI-Roboter-Chemiker die Aufgabe in weniger als 5 Stunden, indem er eine Kombination aus Säure und Alkali verwendete, um Meteoritenmaterial aufzulösen und zu trennen. Dieser effiziente Prozess verdeutlicht die Vorteile des Einsatzes von KI-Technologie in der wissenschaftlichen Forschung.

Dr. Jun Jiang, der Hauptautor der Studie von der University of Science and Technology of China, beschreibt den Roboter-Chemiker als einen Roboter, der über ein „Chemie-Gehirn“ verfügt. Ausgestattet mit einem laserbasierten Instrument namens Libs analysiert der Roboterchemiker zunächst die chemische Zusammensetzung von Marserzen. Anschließend testet es mithilfe einer integrierten Workstation die resultierende Metallverbindung und sendet die gesammelten Daten zur Verarbeitung an sein rechnergestütztes KI-„Gehirn“.

Einer der bemerkenswertesten Aspekte dieser Entdeckung ist, dass das getestete Katalysatormaterial nachweislich bei der Gefriertemperatur von -37 °C (-34.6 °F), der Durchschnittstemperatur auf dem Mars, kontinuierlich Sauerstoff produziert. Mit nur 15 Stunden Sonneneinstrahlung kann der KI-Chemiker eine für das Überleben des Menschen ausreichende Sauerstoffkonzentration erzeugen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie hat der KI-Roboter-Chemiker die Materialien entdeckt, die Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegen können?

Der KI-Roboter-Chemiker untersuchte Marsmeteoriten und verwendete eine Kombination aus Säure und Lauge, um Meteoritenmaterial aufzulösen und zu trennen. Durch diesen Prozess wurde eine chemische Verbindung entdeckt, die in der Lage ist, Wasser aus Eisablagerungen auf dem Mars zu zersetzen.

Wie lange hat der Roboter-Chemiker gebraucht, um die Aufgabe zu erledigen?

Der Roboterchemiker konnte den Wasserzersetzungsprozess in weniger als 5 Stunden abschließen. Im Vergleich dazu würde ein menschlicher Forscher etwa 2,000 Jahre brauchen, um zum gleichen Ergebnis zu gelangen.

Bei welcher Temperatur wurde das Katalysatormaterial getestet?

Das Katalysatormaterial wurde bei einer Gefriertemperatur von -37 °C (-34.6 °F) getestet, was der Durchschnittstemperatur auf dem Mars entspricht.

Kann der KI-Roboter-Chemiker genug Sauerstoff produzieren, um den Menschen zu überleben?

Ja, mit nur 15 Stunden Sonneneinstrahlung kann der KI-Chemiker eine ausreichende Sauerstoffkonzentration erzeugen, die für das Überleben der Menschheit auf dem Mars erforderlich ist.

Quellen:

– Originalartikel: [LabRoots](https://www.labroots.com/trending/space/24690/ai-robot-chemist-discover-water-decomposes-oxygen-mars)

– Zeitschriftenartikel: [Nature Synthesis](https://www.nature.com/articles/s41598-021-95292-0)