Kategorisierung von Tumoren und Vorhersage von Patientenergebnissen: Die Rolle epigenetischer Faktoren bei Krebs

Forscher des UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Center haben ein Modell der künstlichen Intelligenz (KI) entwickelt, das epigenetische Faktoren nutzt, um Patientenergebnisse bei mehreren Krebsarten erfolgreich vorherzusagen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Maßstäben wie Krebsgrad und -stadium untersucht dieses KI-Modell die Genexpressionsmuster epigenetischer Faktoren, die beeinflussen, wie Gene in Tumoren ein- oder ausgeschaltet werden.

Die in Communications Biology veröffentlichte Studie zeigt das Potenzial der Nutzung epigenetischer Faktoren, um Tumore in verschiedene Gruppen zu kategorisieren und die Ergebnisse für Patienten genauer vorherzusagen. Darüber hinaus ebnet diese Forschung den Weg für die Entwicklung gezielter Therapien, die epigenetische Faktoren bei der Krebsbehandlung regulieren.

Epigenetische Faktoren spielen eine entscheidende Rolle bei Krebs und seinem Fortschreiten und beeinflussen den Chromatinzustand und die Konzentration verschiedener Faktoren, die diesen Zustand aufrechterhalten. Faktoren wie veränderte Histonproteine ​​und zusätzliche Methylgruppen in der DNA können die Krebsergebnisse beeinflussen. Das Verständnis dieser Unterschiede zwischen Tumoren kann Erkenntnisse darüber liefern, warum manche Patienten unterschiedlich auf Behandlungen ansprechen und unterschiedliche Ergebnisse erzielen.

Um den Zusammenhang zwischen epigenetischen Mustern und klinischen Ergebnissen zu untersuchen, analysierten die Forscher die Expressionsmuster von 720 epigenetischen Faktoren und kategorisierten Tumore von 24 verschiedenen Krebsarten in verschiedene Cluster. Sie fanden heraus, dass diese Cluster bei zehn der Krebsarten mit signifikanten Unterschieden in den Patientenergebnissen verbunden waren, einschließlich progressionsfreiem Überleben, krankheitsspezifischem Überleben und Gesamtüberleben.

Die mit schlechten Ergebnissen verbundenen Cluster wiesen tendenziell höhere Krebsstadien, größere Tumorgrößen oder schwerwiegendere Ausbreitungsindikatoren auf. Bemerkenswerterweise hing die prognostische Wirksamkeit eines epigenetischen Faktors vom Ursprungsgewebe der Krebsart ab, selbst bei Krebserkrankungen bei Kindern.

Anhand der Expressionsniveaus dieser epigenetischen Faktoren trainierten die Forscher ein KI-Modell, um die Patientenergebnisse speziell für die fünf Krebsarten vorherzusagen, die signifikante Unterschiede in den Überlebensmessungen zeigten. Das Modell teilte die Patienten erfolgreich in zwei Gruppen ein – eine mit höheren Chancen auf bessere Ergebnisse und eine andere mit höheren Chancen auf schlechtere Ergebnisse.

Die Überlappung zwischen den für das KI-Modell entscheidenden Genen und den Cluster-definierenden Signaturgenen bestätigte die Ergebnisse zusätzlich. Die Forscher schlagen vor, dass ähnliche KI-Modelle, die auf epigenetischen Faktoren basieren, für Krebserkrankungen bei Kindern erstellt werden können, um den Entscheidungsprozess bei der Behandlungsauswahl besser zu verstehen.

Diese Forschung liefert einen Fahrplan für die Entwicklung von KI-Modellen, die öffentlich verfügbare prognostische epigenetische Faktoren nutzen und ein spannendes Potenzial für die Vorhersage spezifischer Behandlungsziele in der Krebstherapie bieten.

FAQ

Was sind epigenetische Faktoren?

Epigenetische Faktoren sind Faktoren, die beeinflussen, wie Gene in Zellen ein- oder ausgeschaltet werden. Sie spielen eine entscheidende Rolle in verschiedenen biologischen Prozessen und sind an Krankheiten, einschließlich Krebs, beteiligt.

Wie beeinflussen epigenetische Faktoren die Krebsergebnisse?

Epigenetische Faktoren können den Zustand des Chromatins, des Komplexes aus DNA und Proteinen, aus dem die Chromosomen bestehen, beeinflussen. Modifikationen an Histonproteinen und DNA-Basen können die Genexpression beeinflussen und die Krebsergebnisse beeinflussen. Das Verständnis dieser Faktoren kann helfen zu erklären, warum manche Patienten unterschiedlich auf Behandlungen ansprechen und unterschiedliche Ergebnisse erzielen.

Welche Bedeutung hat diese Forschung?

Diese Forschung zeigt das Potenzial der Verwendung epigenetischer Faktoren zur Vorhersage von Patientenergebnissen bei mehreren Krebsarten und zur Kategorisierung von Tumoren in verschiedene Gruppen. Es bietet Einblicke in die Rolle der Epigenetik beim Fortschreiten von Krebs und eröffnet Möglichkeiten für die Entwicklung gezielter Therapien, die epigenetische Faktoren regulieren.

(Quelle: UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Center – www.uclahealth.org)