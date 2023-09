Neue Methode entwickelt, um mithilfe von KI antikes Leben von abiotischen Ursprüngen zu unterscheiden

Ein Team von Wissenschaftlern des Earth and Planets Laboratory der Carnegie Institution for Science in Washington, D.C. hat eine neuartige, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Methode entwickelt, die genau zwischen modernen und alten biologischen Proben und solchen abiotischen Ursprungs unterscheiden kann. Das von Jim Cleaves geleitete Team teilte seine Ergebnisse in der Fachzeitschrift „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS).

Cleaves betonte die Bedeutung ihrer Forschung und erklärte, dass die Suche nach außerirdischem Leben weiterhin eine der aufregendsten Beschäftigungen in der modernen Wissenschaft sei. Er hob drei wichtige Erkenntnisse aus ihrer Studie hervor. Erstens legen ihre Ergebnisse nahe, dass es auf biochemischer Ebene grundlegende Unterschiede zwischen lebenden Organismen und der abiotischen organischen Chemie gibt.

Zweitens schlagen sie vor, dass ihre neue Methode angewendet werden könnte, um zu beurteilen, ob Proben vom Mars und der alten Erde einst lebendig waren. Diese Einsicht eröffnet neue Möglichkeiten für unser Verständnis der Geschichte des Lebens auf anderen Planeten und auf unserem eigenen.

Darüber hinaus wies Cleaves darauf hin, dass ihre KI-basierte Methode das Potenzial habe, alternative Biosphären von denen der Erde zu unterscheiden. Dieser Durchbruch könnte erhebliche Auswirkungen auf zukünftige astrobiologische Missionen haben, da er es Wissenschaftlern ermöglichen würde, zwischen außerirdischen Lebensformen und solchen auf unserem eigenen Planeten zu unterscheiden.

Während das Forschungsteam eine beeindruckende Genauigkeitsrate von 90 % erreichte, könnten weitere Weiterentwicklungen und Verfeinerungen des KI-Algorithmus diese Genauigkeit noch weiter steigern. Die Entwicklung dieser neuartigen Methode liefert wertvolle Werkzeuge und Erkenntnisse für den Bereich der Astrobiologie und die Suche nach Leben außerhalb der Erde.

