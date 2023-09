Neue Methode mithilfe von KI zur Erkennung von Lebenszeichen auf dem Mars und anderen Planeten

Wissenschaftler haben eine innovative, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Methode entwickelt, um Anzeichen von vergangenem oder gegenwärtigem Leben auf dem Mars und anderen Planeten zu erkennen. Die in der Fachzeitschrift „Proceedings of the National Academy of Sciences“ beschriebene Methode nutzt KI, um mit einer Genauigkeit von 90 Prozent zwischen modernen und alten biologischen Proben und Proben abiotischen Ursprungs zu unterscheiden.

Der Hauptautor Jim Cleaves vom Earth and Planets Laboratory der Carnegie Institution for Science in Washington, DC, betonte die Bedeutung dieser Forschung. Er erklärte, dass die Ergebnisse drei Hauptimplikationen haben. Erstens unterscheidet sich die Biochemie auf grundlegender Ebene von der abiotischen organischen Chemie. Zweitens können wir durch die Untersuchung von Proben vom Mars und der alten Erde feststellen, ob sie einst lebten. Schließlich hat diese Methode das Potenzial, alternative Biosphären von der Biosphäre der Erde zu unterscheiden, was erhebliche Auswirkungen auf zukünftige astrobiologische Missionen haben könnte.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden, die auf der Identifizierung spezifischer Moleküle oder Verbindungen basieren, zeigten die Forscher, dass KI subtile Unterschiede in den molekularen Mustern einer Probe erkennen kann. Sie verwendeten eine Pyrolyse-Gaschromatographie-Analyse zur Trennung und Identifizierung der Bestandteile, gefolgt von Massenspektrometrie zur Bestimmung der Molekulargewichte. Die KI wurde mithilfe von Daten aus molekularen Analysen von 134 bekannten abiotischen oder biotischen kohlenstoffreichen Proben trainiert.

Die KI identifizierte erfolgreich Proben, die von Lebewesen wie Muscheln, Zähnen, Knochen, Insekten, Blättern, Reis, menschlichem Haar und in feinkörnigem Gestein konservierten Zellen stammen. Außerdem wurde zwischen Überresten antiken Lebens, die durch geologische Prozesse verändert wurden (wie Kohle, Öl, Bernstein und kohlenstoffreiche Fossilien), und Proben abiotischen Ursprungs, wie Laborchemikalien und kohlenstoffreichen Meteoriten, unterschieden.

In der Vergangenheit war es schwierig, die Herkunft vieler alter kohlenstoffhaltiger Proben zu bestimmen, da organische Moleküle, ob biotisch oder abiotisch, dazu neigen, sich mit der Zeit abzubauen. Mit dieser neuen KI-basierten Methode wurden jedoch teilweise biologische Anzeichen entdeckt, die über Hunderte Millionen Jahre erhalten geblieben sind.

Dr. Robert Hazen, ebenfalls vom Labor, betonte, dass diese Erkenntnisse die Möglichkeit eröffnen, Lebensformen von anderen Planeten oder Biosphären zu finden, auch wenn sie sich stark vom Leben, wie wir es auf der Erde kennen, unterscheiden. Wenn an anderer Stelle Lebenszeichen entdeckt werden, kann diese Methode außerdem dabei helfen, festzustellen, ob das Leben auf der Erde und auf anderen Planeten einen gemeinsamen oder unterschiedlichen Ursprung hat.

Diese Forschung stellt einen bedeutenden Fortschritt auf dem Gebiet der Astrobiologie dar und bietet aufregende neue Möglichkeiten für zukünftige Missionen zur Erforschung der Präsenz von Leben außerhalb der Erde.

Quellen:

– Zeitschriftenartikel „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS).