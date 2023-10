Künstliche Intelligenz erkennt und klassifiziert Supernova

By

Ein neuer Durchbruch in der künstlichen Intelligenz (KI) könnte die Art und Weise, wie wir Supernovae entdecken und untersuchen, revolutionieren. Der Bright Transient Survey Bot (BTSbot), ein automatisierter maschineller Lernalgorithmus, hat seine erste Supernova ohne menschliches Eingreifen erfolgreich entdeckt, identifiziert und klassifiziert. Dies könnte den Prozess der Supernova-Analyse erheblich beschleunigen und es Astronomen ermöglichen, sich stärker auf das Verständnis der Ursprünge dieser kosmischen Explosionen zu konzentrieren.

Derzeit beruht die Entdeckung und Klassifizierung von Supernovae auf einer Kombination aus menschlichen Astronomen und Computern. Dieses neue KI-Programm könnte jedoch die Notwendigkeit einer menschlichen Beteiligung überflüssig machen. In den letzten sechs Jahren haben Astronomen etwa 2,200 Stunden damit verbracht, Supernova-Kandidaten visuell zu untersuchen und zu klassifizieren. Durch die Automatisierung dieses Prozesses gibt BTSbot den Forschern mehr Zeit, die zugrunde liegenden Ursachen dieser mächtigen Sternereignisse zu erforschen.

Das Team hinter BTSbot unter der Leitung von Professor Adam Miller von der Northwestern University ist davon überzeugt, dass dieser Durchbruch einen bedeutenden Fortschritt darstellt. Das Programm entdeckte und identifizierte nicht nur eine Supernova, sondern kommunizierte auch mit einem anderen Teleskop, um die Entdeckung zu bestätigen. Da sich die KI-Algorithmen weiter verbessern, werden sie in der Lage sein, bestimmte Subtypen von Supernovae zu isolieren und so unser Wissen über diese Phänomene weiter zu erweitern.

Supernovae entstehen, wenn sterbende Sterne ihren Kernbrennstoff erschöpfen und eine katastrophale Explosion erleiden. Diese Ereignisse können so hell sein, dass sie alle Sterne in ihrer Galaxie überstrahlen. Allerdings ist die Entdeckung von Supernovae eine anspruchsvolle Aufgabe, da sie relativ selten sind und leicht übersehen werden können. Derzeit scannen Roboterteleskope den Himmel nach vorübergehenden Objekten, die in früheren Bildern nicht vorhanden waren und auf eine Supernova hinweisen könnten.

Um die KI zu trainieren, wurde BTSbot über 1.4 Millionen historischen Bildern von Himmelsereignissen ausgesetzt, darunter Supernovae und andere explosive Phänomene. Dieses Training ermöglichte es dem Programm, den neu entdeckten Supernova-Kandidaten, bekannt als SN2023tyk, genau zu identifizieren. Die KI hat die Supernova nicht nur geortet, sondern auch ihr Spektrum erfasst, was für die Bestätigung ihrer Klassifizierung von entscheidender Bedeutung ist.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen BTSbot und Astronomen beweist, dass KI das Potenzial hat, die Art und Weise, wie wir Supernovae untersuchen, zu revolutionieren. Durch die Automatisierung des Erkennungs- und Klassifizierungsprozesses können Forscher mehr Zeit damit verbringen, die riesigen gesammelten Datenmengen zu analysieren und neue Hypothesen zur Erklärung dieser kosmischen Explosionen zu entwickeln.

Quellen:

– Definitionen:

– Supernova: Eine gewaltige Explosion, die am Ende des Lebenszyklus eines Sterns auftritt.

– Künstliche Intelligenz (KI): Die Entwicklung von Computersystemen, die Aufgaben ausführen können, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern.

– Transientes Objekt: Ein astronomisches Objekt, das über einen relativ kurzen Zeitraum erscheint und verschwindet.

– Spektrum: Der Bereich der Farben oder Wellenlängen des von einem Objekt emittierten oder absorbierten Lichts.