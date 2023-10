Künstliche Intelligenz und Astronomie: Erforschung und Entdeckungen verbessern

By

Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert den Bereich der Astronomie und Weltraumforschung und ermöglicht es Wissenschaftlern, riesige Datenmengen zu analysieren, neue Entdeckungen zu machen und tiefer in die Geheimnisse des Universums einzutauchen. KI-Systeme, insbesondere neuronale Netze, unterstützen Astronomen in verschiedenen Bereichen, darunter Datenverarbeitung, Bildverbesserung, Klassifizierung von Himmelsobjekten, Beseitigung atmosphärischer Störungen, Verständnis von Dunkler Materie und Dunkler Energie sowie Umgang mit riesigen Datensätzen.

Die Datenverarbeitung ist ein entscheidender Schritt in der Astronomie, da rohe astronomische Bilder oft mit Fehlern, Artefakten und Rauschen gefüllt sind. KI-Algorithmen können irrelevante Informationen herausfiltern und Bilder bereinigen, sodass sie präsentierbar und für die wissenschaftliche Forschung geeignet sind. Beispielsweise führte die Anwendung eines maschinellen Lernalgorithmus auf ein Bild des supermassiven Schwarzen Lochs in der Galaxie Messier 87 zu einer klareren und detaillierteren Darstellung seiner Struktur.

Astronomen nutzen neuronale Netze auch zur automatischen Klassifizierung von Galaxien, ein Prozess, der schneller und weniger fehleranfällig ist als die manuelle Klassifizierung. Darüber hinaus kann KI dabei helfen, die durch die Erdatmosphäre verursachten optischen Störungen aus Bildern zu entfernen, die von bodengestützten Teleskopen aufgenommen wurden.

Kosmologen nutzen KI, um die Geheimnisse der Dunklen Materie und Dunklen Energie zu entschlüsseln, die über 95 % des Energiegehalts des Universums ausmachen. Durch das Training neuronaler Netze anhand anspruchsvoller Simulationen, die die Eigenschaften dieser schwer fassbaren Substanzen variieren, können Wissenschaftler herausfinden, wie sie den Kosmos und seine Entwicklung im Laufe der Zeit beeinflussen. Ziel ist es, der KI die Analyse realer Beobachtungen zu ermöglichen und Einblicke in die Natur des Universums zu ermöglichen.

Da Observatorien riesige Datenmengen erzeugen, wird KI für die Verarbeitung und Analyse dieser riesigen Datensätze unverzichtbar. Das kommende Vera C. Rubin-Observatorium beispielsweise wird über 60 Petabyte an Rohdaten in Form von hochauflösenden Himmelsbildern sammeln. Algorithmen des maschinellen Lernens werden bei der Durchsicht dieser Daten, der Identifizierung von Mustern und der Kennzeichnung potenziell interessanter Objekte, die von etablierten Mustern abweichen, von entscheidender Bedeutung sein.

Die Integration von KI in die Astronomie hat das Potenzial, zu unerwarteten Entdeckungen zu führen und verborgene Geheimnisse des Universums aufzudecken. Mithilfe der KI können Astronomen den Kosmos effizienter erforschen und ein tieferes Verständnis seiner Komplexität erlangen.

