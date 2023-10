Neue KI-gestützte Erdbebenvorhersage zeigt in Versuchen vielversprechende Ergebnisse

Forscher der University of Texas in Austin haben einen Algorithmus für künstliche Intelligenz (KI) entwickelt, der in einem 70-wöchigen Versuch in China 30 % der Erdbeben eine Woche im Voraus erfolgreich vorhersagte. Die KI wurde darauf trainiert, statistische Anomalien in seismischen Echtzeitdaten zu identifizieren, indem sie diese mit früheren Erdbebenereignissen vergleicht. Es wurde eine wöchentliche Vorhersage erstellt, die 14 Erdbeben im Umkreis von etwa 200 Meilen um ihre geschätzten Standorte und mit der berechneten Stärke genau vorhersagte. Der Algorithmus hat ein Erdbeben übersehen und acht falsche Warnungen ausgegeben.

Während noch nicht festgestellt werden muss, ob dieser Ansatz an anderen Standorten funktionieren wird, stellt diese Forschung einen wichtigen Meilenstein auf dem Gebiet der KI-gesteuerten Erdbebenvorhersage dar. Sergey Fomel, Professor am Bureau of Economic Geology der UT und Mitglied des Forschungsteams, beschreibt die Vorhersage von Erdbeben als den „heiligen Gral“ und bekräftigt, dass globale Vorhersagen zwar noch in weiter Ferne liegen, dieser Erfolg jedoch zeigt, dass das scheinbar unmögliche Problem der Erdbebenvorhersage gelöst werden muss grundsätzlich lösbar.

Die von der UT entwickelte KI sicherte sich bei einem internationalen Wettbewerb in China den ersten Platz unter 600 anderen Designs. Der Hauptentwickler der KI, Yangkang Chen, erkennt die Bedeutung der Erdbebenvorsorge an und betont das Potenzial von KI-Vorhersagen zur Minimierung wirtschaftlicher und menschlicher Verluste und zur Verbesserung der globalen Erdbebenvorsorge.

Der Erfolg des Algorithmus lässt sich auf einen relativ einfachen Ansatz des maschinellen Lernens zurückführen. Die KI wurde mit einer Reihe statistischer Funktionen ausgestattet, die auf dem Verständnis des Teams zur Erdbebenphysik basierten, und wurde anhand einer fünfjährigen Datenbank seismischer Aufzeichnungen trainiert. Indem die KI im Hintergrundgrollen der Erde auf Anzeichen drohender Erdbeben lauschte, erstellte sie ihre Vorhersagen.

Die Forscher sind zuversichtlich, dass die KI in Regionen mit robusten seismischen Tracking-Netzwerken wie Kalifornien, Italien, Japan, Griechenland, der Türkei und Texas ihre Genauigkeit weiter verbessern und die Vorhersagen auf einige zehn Meilen eingrenzen könnte. Der nächste Schritt besteht darin, die KI in Texas zu testen, wo es häufig zu Erdbeben geringer und mittlerer Stärke kommt. Das seismische Netzwerk des Staates, TexNet, beherbergt 300 seismische Stationen und über sechs Jahre kontinuierliche Aufzeichnungen, was es zu einem idealen Standort für die Überprüfung macht.

Letztendlich wollen die Forscher das KI-System mit physikbasierten Modellen integrieren, um ein verallgemeinertes Prognosetool zu entwickeln, das weltweit angewendet werden kann. Diese Forschung ist ein wichtiger Schritt zur Erreichung dieses Ziels.

Quelle: Universität von Texas in Austin