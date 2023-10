KI-Tool entdeckt und klassifiziert Supernova ohne menschliche Beteiligung

Zum ersten Mal überhaupt wurde eine Supernova allein durch ein KI-Tool entdeckt, bestätigt und klassifiziert, ohne dass ein menschliches Eingreifen erforderlich war. Das Tool namens Bright Transient Survey Bot (BTSBot) wurde anhand eines riesigen Datensatzes von über 1.4 Millionen Bildern aus 16,000 astronomischen Quellen trainiert. Dieser Durchbruch in der KI-Technologie hat das Potenzial, die Entdeckung neuer Supernovae zu beschleunigen, bei denen es sich um den explosiven Tod entfernter Sterne handelt.

Supernova SN2023tyk, wie sie gemäß der Konvention bezeichnet wurde, wurde mit dem BTSBot entdeckt. Früher verbrachten Astronomen unzählige Stunden damit, potenzielle Supernovae visuell zu untersuchen und zu kategorisieren. Indem Wissenschaftler diese Aufgabe an die KI delegieren, können sie ihre Zeit für andere wichtige Forschungsaktivitäten freisetzen. Es wird erwartet, dass dieser Fortschritt die Untersuchung von Supernovae in größerem Maßstab rationalisiert und ein tieferes Verständnis der Sternentwicklung und der Entstehung von Elementen wie Eisen, Gold und Kohlenstoff durch Supernova-Explosionen ermöglicht.

Der leitende Wissenschaftler Adam Miller erklärt: „Dies stellt einen wichtigen Fortschritt dar, da eine weitere Verfeinerung der Modelle es den Robotern ermöglichen wird, bestimmte Subtypen von Sternexplosionen zu isolieren.“ Letztlich verschafft die Entfernung des Menschen aus dem Kreislauf dem Forschungsteam mehr Zeit, seine Beobachtungen zu analysieren und neue Hypothesen zu entwickeln, um den Ursprung der kosmischen Explosionen, die wir beobachten, zu erklären.“

Die Zwicky Transient Facility, ein Roboterobservatorium, spielte bei dieser Entdeckung eine entscheidende Rolle. Die Einrichtung überwachte kontinuierlich den Himmel auf Helligkeits- oder Positionsänderungen und markierte am 3. Oktober zunächst eine mögliche Supernova. Der BTSBot identifizierte SN2023tyk am 5. Oktober und kontaktierte anschließend ein anderes Roboterteleskop am Palomar-Observatorium, um Spektrumsdaten zu sammeln. Es wurde bestätigt, dass es sich bei der Supernova um eine Supernova vom Typ Ia handelte, die aus dem vollständigen Zusammenbruch eines Weißen Zwergs in einem Doppelsternsystem resultierte. Die Entdeckung wurde dann am 7. Oktober der breiteren astronomischen Gemeinschaft mitgeteilt.

Diese bahnbrechende Errungenschaft bei der automatisierten Supernova-Erkennung stellt einen bedeutenden Fortschritt in der astronomischen Forschung dar. Mithilfe der KI-Technologie können Wissenschaftler ihre Erforschung des Kosmos beschleunigen und weitere Einblicke in die Geheimnisse des Universums gewinnen.

Quellen:

- Northwestern University

– Zwicky Transient Facility