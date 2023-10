KI-gestütztes Supernova-Erkennungssystem optimiert astronomische Forschung

By

Ein Team von Astronomen unter der Leitung der Northwestern University hat das weltweit erste KI-gestützte, vollautomatische Supernova-Erkennungs-, Identifizierungs- und Klassifizierungssystem entwickelt. Dieses leistungsstarke Werkzeug hat das Potenzial, umfangreiche Studien explodierender Sterne in Zukunft erheblich zu vereinfachen. Es hat bereits seine erste Supernova entdeckt, was einen großen Erfolg auf diesem Gebiet darstellt.

Traditionell umfasste die Supernova-Erkennung eine Kombination aus automatisierten Systemen und menschlichen Verifizierungsmethoden. Roboterteleskope würden den Himmel nach neuen potenziellen Supernova-Quellen absuchen, und sobald ein Kandidat gefunden wäre, würden Menschen Teleskope mit Spektrographen bedienen, um das Spektrum der Quelle zu erfassen. Das neue KI-Modell, bekannt als „Bright Transient Survey Bot“ (BTSbot), zielt darauf ab, die Notwendigkeit einer menschlichen Beteiligung an diesem Prozess zu beseitigen.

Die Forscher trainierten den BTSbot-Algorithmus für maschinelles Lernen anhand von 1.4 Millionen Bildern aus 16,000 astronomischen Quellen, darunter Beweisen vergangener Supernovae, Galaxien und aufflammender Sterne. Mit diesem Training war das KI-System in der Lage, einen neuen Supernova-Kandidaten zu identifizieren und automatisch eine Spektrummessung von einem Roboterteleskop am Palomar-Observatorium in Kalifornien anzufordern. Es gelang, den Supernova-Kandidaten als „Sternexplosion“ zu identifizieren, die durch einen vollständig explodierten Weißen Zwergstern verursacht wurde, und teilte seine Ergebnisse mit der astronomischen Gemeinschaft.

Durch die Automatisierung des Erkennungs- und Identifizierungsprozesses verschafft der BTSbot menschlichen Wissenschaftlern wertvolle Zeit, ihre Beobachtungen zu analysieren und neue Hypothesen über kosmische Explosionen zu entwickeln. Dieses Tool hat das Potenzial, die Supernova-Forschung zu revolutionieren, indem es den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Erkennung erheblich reduziert.

Während die KI-gestützte Supernova-Erkennung einen großen Durchbruch darstellt, können Astronomen die Schönheit von Supernovae immer noch durch manuelle Beobachtung erkennen. In jüngster Zeit wurden mehrere faszinierende Supernova-Entdeckungen gemacht, die jeweils wertvolle Einblicke in die Natur dieser kosmischen Ereignisse lieferten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung eines KI-gestützten Supernova-Detektionssystems einen bedeutenden Fortschritt in der astronomischen Forschung darstellt. Dies spart nicht nur Zeit und Ressourcen, sondern ermöglicht es Wissenschaftlern auch, tiefer in ihre Beobachtungen einzutauchen und neue Ideen über die Ursprünge der explosiven Phänomene im Universum zu erforschen.

Definitionen:

– Supernova: Ein kraftvolles und leuchtendes Ereignis, das bei der Zerstörung eines Sterns auftritt und häufig zum Abstoßen seiner äußeren Schichten und zur Freisetzung einer enormen Energiemenge führt.

– KI (Künstliche Intelligenz): Die Simulation menschlicher Intelligenz durch Maschinen, insbesondere Computersysteme, um Aufgaben auszuführen, die typischerweise menschliche Intelligenz erfordern, wie z. B. visuelle Wahrnehmung, Spracherkennung und Entscheidungsfindung.

Quelle: Team der Northwestern University