KI-gestützte Videoanalyse könnte die Vogelverhaltensforschung revolutionieren

Ein Informatikstudent an der University of Alberta nutzt künstliche Intelligenz (KI), um die Analyse von Forschungsvideos zu verbessern, die das Verhalten von Rotschulterstärlingen und ihren Nestern untersuchen. Die Videoanalyse ist von entscheidender Bedeutung für das Verständnis der Auswirkungen von Parasitismus auf das Verhalten von Vögeln. Die derzeitige Methode zur Identifizierung bestimmter Vögel und ihrer Handlungen erfordert die manuelle Überprüfung stundenlanger Videoaufnahmen und das Abhören ihrer unterschiedlichen Rufe. Dieser Prozess ist zeitaufwändig und erfordert Fachwissen in der Vogelbiologie.

Allerdings hat die KI-gestützte Videoanalyse das Potenzial, die Vogelverhaltensforschung zu revolutionieren, indem sie die Erkennung einzelner Vögel und ihrer Aktivitäten automatisiert. Priscilla Adebanji, die Studentin, die an diesem Projekt arbeitete, nutzte Computer-Vision-Tools und Bewegungserkennungsalgorithmen, um das Rohmaterial zu verfeinern und die genauen Zeiten zu bestimmen, zu denen die Vögel ihre Nester aufsuchen, um ihre Küken zu füttern, und auch, ob sie hinein- oder hinausgehen. Diese Automatisierung reduziert den Zeitaufwand für die Überprüfung der Videos erheblich und macht den Datenerfassungsprozess effizienter.

Die von Adebanji entwickelte Software muss noch weiter verfeinert werden, ihr Potenzial ist jedoch vielversprechend. Dies könnte nicht nur Zeit und Aufwand bei der Datenerfassung für Forschungszwecke sparen, sondern auch breitere Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Tierbiologie bieten. Die Technologie könnte auf verschiedene Arten und Projekte angewendet werden und so die Möglichkeiten der ökologischen Forschung erweitern.

Zukünftige Arbeiten im Rahmen des Programms umfassen die Analyse der Dauer der Vogelbesuche in ihren Nestern und die Bestimmung des Geschlechts durch die Analyse von Vogelrufen. Darüber hinaus planen Forscher, die Anwendbarkeit dieser Technologie auf andere Tiere, beispielsweise Nagetiere, zu untersuchen.

Dieses Projekt zeigt die Herausforderungen und Chancen im Bereich Computer Vision und KI. Durch die Arbeit mit realen Szenarien und unbekannten Faktoren konnten Forscher innovative Lösungen entwickeln, die auf eine Reihe von Anwendungen angewendet werden können, darunter selbstfahrende Fahrzeuge und Drohnen.

Insgesamt hat der Einsatz von KI-gestützter Videoanalyse in der Verhaltensforschung von Vögeln das Potenzial, Datenerfassungsprozesse zu rationalisieren und die Möglichkeiten der ökologischen Forschung zu verbessern. Dieses Projekt hat den beteiligten Studenten neue Möglichkeiten eröffnet, das Interesse an einer Karriere im Bereich KI geweckt und ihr Wissen in die Praxis umgesetzt.

Quelle: Universität von Alberta