KI-gestütztes Arzneimitteldesign: RandBatch-Software in Chongqing vorgestellt

Dr. Jin Shi, Direktor und leitender Wissenschaftler des Chongqing Institute of Artificial Intelligence der Shanghai Jiao Tong University, glaubt, dass KI-gestütztes Arzneimitteldesign das Potenzial hat, die Gesundheitsbranche zu revolutionieren. In einem Exklusivinterview mit Bridging News erklärte Dr. Jin, dass der Einsatz computergestützter Medikamentenentwicklung die Forschungs- und Entwicklungszeiten und -kosten erheblich verkürzen und so die Entwicklung neuer Medikamente erleichtern könne.

Um dieses Ziel voranzutreiben, hat das Chongqing AI Research Institute der Shanghai Jiao Tong University kürzlich seine Multi-Agent-Intelligence-Software RandBatch vorgestellt. Diese hochmoderne Software basiert auf den innovativen Random-Batch-Methoden des Teams für interagierende Partikelsysteme und Molekulardynamik. Durch die Reduzierung der Berechnung von Wechselwirkungspartikeln überwindet RandBatch Rechenherausforderungen, die durch unzureichende Rechenleistung verursacht werden, und reduziert die Rechenkosten erheblich.

Die Anwendungen von RandBatch sind breit gefächert und umfassen verschiedene Bereiche, darunter Schwarmintelligenz, Materialwissenschaften, biomedizinische Forschung, Sozialwissenschaften, Molekulardynamik und Optimierungsmodelle. Dr. Jin betonte die Bedeutung der Schwarmintelligenz und beschrieb sie als ein heißes Thema in interdisziplinären Bereichen wie Informationswissenschaft und Biologie. Das Zusammenspiel zwischen Einheiten innerhalb einer Gruppe bietet schnelle und präzise Lösungen für Aufgaben wie Verkehrskontrolle, Massenvorhersage, Logistikmanagement und Planung für große Cluster.

Eine bemerkenswerte Errungenschaft der RandBatch-Software ist ihre Fähigkeit, die Entwicklung leistungsstarker neuer Materialien zu erleichtern. Durch die Durchführung groß angelegter, schneller Simulationen mithilfe der Molekulardynamik gelang es dem Team, erfolgreich ein neuartiges leitfähiges Polymerdielektrikum zu entwickeln. Diese Innovation bietet eine Leistungssteigerung von 50 % im Vergleich zu herkömmlichen Kondensatoren und beschleunigt den Entwicklungsprozess durch geführte Syntheseexperimente.

Darüber hinaus nutzt RandBatch die Störung der freien Energie, um die freie Bindungsenergie zwischen Arzneimittelmolekül und Ziel genau zu berechnen und erreicht so eine Genauigkeit von 1.10 kcal/mol für mehrere Arzneimittelziele. Der vom Team entwickelte Algorithmus konkurriert mit den höchsten Branchenmaßstäben und verbessert gleichzeitig die Berechnungsgeschwindigkeit erheblich.

Das Chongqing Institute of Artificial Intelligence der Shanghai Jiao Tong University hat während der Konferenz strategische Kooperationsvereinbarungen mit 19 Unternehmen, darunter CISDI China Mobile, unterzeichnet. Diese Vereinbarungen decken verschiedene Bereiche wie Technologieentwicklung, Cloud-Dienste, Big Data und Geschäftsanwendungen ab und unterstreichen die vielfältigen und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von RandBatch.

Ziel des Instituts ist es, die Entwicklung und iterativen Upgrades von RandBatch weiter voranzutreiben, einschließlich Optimierungsalgorithmen für maschinelles Lernen und tiefe neuronale Netze. Durch Kooperationsprojekte mit Unternehmen plant das Team, molekulardynamische Datenbanken für Materialien zu erstellen und technische Unterstützung anzubieten.

Insgesamt stellt die Vorstellung von RandBatch in Chongqing einen bedeutenden Schritt hin zur Nutzung von KI-gestütztem Arzneimitteldesign dar, um die Gesundheitsbranche zu revolutionieren und technologische Innovationen in verschiedenen Sektoren voranzutreiben.

