Ein mächtiger Sonnensturm wird vor der Sonnenfinsternis zuschlagen

Gestern tauchten Berichte auf, dass sich in der Nähe der Erdmagnetosphäre eine Region der korotierenden Wechselwirkung (CIR) bildete, die durch die Verschmelzung langsamer und schneller Sonnenwinde verursacht wurde. Leider wird sich die Situation heute, am 13. Oktober, noch verschlechtern, da erwartet wird, dass eine neue Welle von Sonnenwinden aus einem wurmähnlichen koronalen Loch einen starken Sonnensturm auslösen wird. Dieses Ereignis wird voraussichtlich kurz vor der ringförmigen Sonnenfinsternis in den frühen Morgenstunden des 14. Oktober stattfinden.

Laut SpaceWeather.com wird erwartet, dass im Laufe des Tages ein Strom Sonnenwind die Erde erreicht. Diese Winde strömen mit einer Geschwindigkeit von etwa 500 km/s aus einem schmalen Loch in der Sonnenatmosphäre. Folglich werden durch ihre Ankunft wahrscheinlich geomagnetische Unruhen und Polarlichter rund um den Polarkreis ausgelöst.

Im Gegensatz zu einem koronalen Massenauswurf (CME), der typischerweise Sonnenstürme auslöst, wird der bevorstehende Sturm ausschließlich durch Sonnenwinde verursacht. Allerdings sind diese „Winde“ nicht zu unterschätzen. Dabei handelt es sich um starke Plasmawellen, die ihren Ursprung in der Sonnenkorona haben und Sonnenpartikel und starke Magnetfelder enthalten. Wenn diese gewaltigen Sonnenwinde auf die Magnetosphäre der Erde treffen, erzeugen sie durch einen Prozess namens Co-Rotating Interaction Region (CIR) kleine Risse, wodurch unser Planet vorübergehend anfällig für Sonnenstrahlung wird. Die Sonnenwinde dringen kraftvoll in die Magnetosphäre ein und lösen Sonnenstürme aus, selbst wenn kein CME vorhanden ist.

Um Daten über Sonnenaktivitäten zu sammeln, verlässt sich das Solar Dynamics Observatory (SDO) der NASA auf drei entscheidende Instrumente. Der Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) misst die Längs- und Vektormagnetfelder über die gesamte sichtbare Sonnenscheibe. Das Extreme Ultraviolet Variability Experiment (EVE) bewertet die extreme ultraviolette Strahlungsintensität der Sonne. Schließlich ermöglicht die Atmospheric Imaging Assembly (AIA) kontinuierliche Beobachtungen der Sonnenchromosphäre und Korona in sieben extrem ultravioletten (EUV) Kanälen.

