Agrarwissenschaftler entdecken Hormontherapie und Zeolith kann Pflanzen vor Schwermetallen schützen

Eine kürzlich von Agronomen der RUDN-Universität durchgeführte Studie hat ergeben, dass das Hormon Melatonin und das Mineral Zeolith dazu beitragen können, die gefährlichen Auswirkungen von Schwermetallen auf Pflanzen zu mildern. Die Forscher fanden heraus, dass Melatonin Pflanzenzellen vor der Zerstörung durch Cadmium schützt, während Zeolith die Nährstoffverfügbarkeit erhöht und die Aufnahme gefährlicher Metalle durch die Pflanzen verhindert.

Die Konzentration von Schwermetallen wie Cadmium in Pflanzensprossen nimmt stetig zu und stellt eine Gefahr für die Landwirtschaft und die menschliche Gesundheit dar. Cadmium, ein Hauptschadstoff, gelangt über Industrie- und Agrarabfälle in den Boden. Es stört den Stickstoff- und Kohlenhydratstoffwechsel in Pflanzen und schädigt Zellmembranen, was zu einer Kontamination landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Böden führt.

Die Agrarwissenschaftler führten Experimente am Beispiel von Bambus durch. Sie bauten Bambus in unterschiedlich stark mit Cadmium verunreinigten Böden an und besprühten die Pflanzen mit unterschiedlichen Mengen Melatonin und Zeolith. Die Ergebnisse zeigten, dass beide Substanzen die Cadmiumbelastung im Bambus neutralisierten und den Nährstoffgehalt des Bodens erhöhten.

Die optimale Dosis an Nahrungsergänzungsmitteln betrug 150 Mikromol Melatonin und 15 Gramm Zeolith. Diese Kombination verbesserte das Antioxidationssystem der Pflanzen, verringerte die schädlichen Auswirkungen von Cadmium und erhöhte die Verfügbarkeit essentieller Nährstoffe. Zeolith immobilisierte Cadmium im Boden und reduzierte so dessen Anreicherung im Bambus, während Melatonin Pflanzenzellen schützte, indem es die Durchlässigkeit regulierte und die antioxidative Aktivität erhöhte.

Insgesamt belegen die Ergebnisse dieser Studie das Potenzial der Hormontherapie und von Zeolith als wirksame Methoden zum Schutz von Pflanzen vor Schwermetallverunreinigungen. Weitere Forschung ist erforderlich, um ihre Anwendung bei verschiedenen Pflanzenarten und Umweltbedingungen zu untersuchen.

Quelle:

Abolghassem Emamverdian et al., Die gleichzeitige Anwendung von Melatonin und Zeolith steigert die Bambustoleranz unter Cadmium, indem sie die antioxidative Kapazität, die Osmolytenakkumulation, die Verfügbarkeit von Pflanzennährstoffen erhöht und die Cadmiumabsorption verringert, Scientia Horticulturae (2023). DOI: 10.1016/j.scienta.2023.112433