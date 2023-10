Japan versucht erneut, den Mond zu erforschen, und könnte das fünfte Land sein, das auf dem Mond landet

Die japanische Agentur für Luft- und Raumfahrtforschung (JAXA) hat kürzlich von ihrem Raumfahrtzentrum Tanegashima aus eine Raumsonde zur Monderkundung gestartet. Dies markiert ihren dritten Versuch, den Mond in den letzten 12 Monaten zu erreichen. Trotz früherer Misserfolge bleiben Experten optimistisch, was Japans jüngstes Unterfangen angeht, das es möglicherweise zum fünften Land machen könnte, das die Mondoberfläche berührt.

Im Gegensatz zu früheren Versuchen wird die aktuelle Mission von Kari Bingen, Direktorin des Aerospace Security Project am Center for Strategic and International Studies, als „technisch sehr anspruchsvoll“ eingestuft. An Bord der Rakete befanden sich ein Röntgenteleskop zur Analyse des Raums zwischen Galaxien sowie ein leichter Lander, der Anfang 2024 auf dem Mond landen soll.

Der Erfolg Japans ist für die Weltraumforschung insgesamt von Bedeutung. Der Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) zielt darauf ab, ein beispielloses Maß an Genauigkeit zu erreichen, mit einer geplanten Landung innerhalb von 100 Metern, verglichen mit der üblichen Reichweite von einigen Kilometern. Diese Präzision würde wesentlich dazu beitragen, günstige Standorte für potenzielle Ressourcen zu identifizieren und eine menschliche Basis auf dem Mond zu errichten.

Der Wettlauf um die Weltraumforschung in Asien hat sich verschärft, und die USA versuchen, mit Nationen in der Region zusammenzuarbeiten. Japan und die USA unterzeichneten im Januar ein Abkommen zur Stärkung ihrer Zusammenarbeit bei der Weltraumforschung, einschließlich Mond- und Planetenstudien. Die beiden Länder waren auch Unterzeichner des Artemis-Abkommens, eines Rahmenwerks für eine friedliche und verantwortungsvolle Zusammenarbeit bei der Monderkundung.

Experten zufolge ist die Bekämpfung des Einflusses Chinas ein zentraler Antrieb für das Interesse der USA an einer Zusammenarbeit mit asiatischen Ländern bei Raumfahrtprogrammen. Chinas entschlossenes Vorgehen im Südchinesischen Meer hat Bedenken hinsichtlich seiner Absichten in der Weltraumforschung geweckt. Nationalstolz, wissenschaftliche Entdeckungen, wirtschaftliche Vorteile, nationale Sicherheit und technologische Fortschritte sind jedoch weitere wichtige Faktoren, die den Wettbewerb um die Monderkundung antreiben.

Während Japans aktuelle Mondmission vielversprechend ist, ist Indiens jüngster Erfolg bei der Landung auf dem unerforschten Südpol des Mondes eine wichtige Lehre. Behar, ehemaliger Direktor des Norman and Helen Asher Space Research Institute, betonte, wie wichtig es sei, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen und die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Verbesserung, um den Erfolg der Mission sicherzustellen.

Der Wettbewerb zwischen den USA und China geht über die Erforschung des Mondes hinaus, denn beide Länder wollen in den kommenden Jahren Astronauten ins All schicken. Während einige Wissenschaftler argumentieren, dass Robotermissionen sicherer und kostengünstiger seien, bleibt der angeborene Wunsch des Menschen, den Weltraum zu erkunden, ungebrochen. Der Traum, Kolonien auf dem Mond oder dem Mars zu gründen, könnte eines Tages Wirklichkeit werden.

Quellen:

– „Japan unternimmt einen weiteren Versuch bei der Erforschung des Mondes, da es das fünfte Land sein will, das auf dem Mond landet“ (CNBC)

– „USA und Japan stärken bilaterale Zusammenarbeit im Weltraum durch gemeinsame Erklärung zur Monderkundung“ (NASA)

– „Artemis-Abkommen: Weltraumforschung erholt sich von Misserfolgen“ (CNBC)