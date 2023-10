Das Euclid-Weltraumteleskop nimmt seine Mission wieder auf, nachdem Probleme mit dem Feinführungssensor behoben wurden

By

Das am 1. Juli von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) gestartete Weltraumteleskop Euclid ist nach der Lösung von Problemen mit seinem Fine Guidance Sensor wieder auf Kurs. Die Mission des Teleskops besteht darin, das dunkle Universum zu erforschen, das aus dunkler Energie und dunkler Materie besteht. Allerdings verloren die Feinleitsensoren des Teleskops in den ersten Monaten seiner Reise den Überblick über die Leitsterne, was seine Fähigkeit beeinträchtigte, die interessierenden Regionen präzise anzuvisieren.

Das Problem wurde durch kosmische Strahlung verursacht, insbesondere durch energiereiche Strahlung von Sonneneruptionen, die dazu führte, dass in Euklids Beobachtungen falsche Signale auftraten. Diese falschen Signale waren zahlreicher als echte Sterne, was dazu führte, dass der Sensor des Teleskops bei der Navigation durch Sternmuster versagte.

Um diese Herausforderung zu meistern, entwickelte das Team einen Software-Patch, der auf dem Euclid-Teleskop installiert wurde. Das Software-Update wurde ausgiebig unter realen Flugbedingungen getestet, wobei Eingaben des Science Operations Center für Beobachtungsziele genutzt wurden. Nach erfolgreichem Test wurde die Leistungsüberprüfungsphase neu gestartet und markiert damit das Ende der Inbetriebnahmephase.

Das Euclid-Teleskop wird nun in den vollständigen Wissenschaftsmodus wechseln und bis Ende November Tests unterzogen. Diese kritische Testphase wird die Bereitschaft des Teleskops für seine Hauptmission bestimmen. Carole Mundell, Wissenschaftsdirektorin der ESA, zeigte sich begeistert von dieser Phase und erwartete die bahnbrechenden Entdeckungen, die Euklid für unser Verständnis des dunklen Universums machen wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Weltraumteleskop Euclid mit seinem Fine Guidance Sensor anfängliche Herausforderungen gemeistert hat und nun bereit ist, seine Mission zur Erforschung der Geheimnisse des dunklen Universums anzutreten. Der Software-Patch hat das Problem gelöst, dass durch kosmische Strahlung verursachte Leitsterne verloren gehen. Der erfolgreiche Abschluss der Inbetriebnahmephase stellt einen Meilenstein für die Euclid-Mission dar und die Wissenschaftler sind gespannt auf die wertvollen Erkenntnisse und Bilder, die Euclid liefern wird.

Quellen:

– Europäische Weltraumorganisation (ESA)