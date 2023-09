NASA-Kapsel bringt erfolgreich größte Asteroidenproben zur Erde zurück

By

Eine NASA-Kapsel ist nach einer siebenjährigen Odyssee im Weltraum erfolgreich wieder auf der Erde in einer Wüste im US-Bundesstaat Utah gelandet. Die Kapsel brachte die größten Proben eines Asteroiden mit sich, die jemals von Menschen gesammelt wurden. Dies ist eine aufregende Entwicklung für Wissenschaftler, da die Untersuchung dieser Proben zu einem besseren Verständnis der Entstehung unseres Sonnensystems und der Entwicklung der Erde zu einem bewohnbaren Planeten führen könnte.

Die 2016 gestartete Sonde Osiris-Rex landete 2020 auf dem Asteroiden namens „Bennu“. Es gelang ihr, etwa 9 Unzen (250 Gramm) Staub von der felsigen Oberfläche des Asteroiden einzusammeln. Wissenschaftler hatten damit gerechnet, mindestens eine Tasse Trümmer von dem kohlenstoffreichen Asteroiden einzusammeln. Japan ist das einzige andere Land, das Asteroidenproben zurückgebracht hat, und zwar etwa einen Teelöffel Staub.

Auch wenn die Menge des zurückgebrachten Asteroidenstaubs gering ist, glaubt die NASA, dass dies „uns helfen wird, die Arten von Asteroiden, die die Erde bedrohen könnten, besser zu verstehen“ und Licht auf „die früheste Geschichte unseres Sonnensystems“ zu werfen. Diese Mission ist von großer historischer Bedeutung, da sie die größte Probenrückgabe seit den Apollo-Mondgesteinen darstellt.

Der endgültige Abstieg der Osiris-Rex-Kapsel durch die Erdatmosphäre wurde aufgrund der damit verbundenen Risiken genau beobachtet. Die Kapsel landete erfolgreich sanft auf einem militärischen Testgelände im Nordwesten Utahs. Es legte etwa 4 Milliarden Meilen (6.2 Milliarden Kilometer) zurück, bevor es zur Erde zurückkehrte.

Die Probe wird zum Johnson Space Center der NASA in Houston transportiert, wo sie untersucht und in kleinere Proben zur Analyse durch Wissenschaftler aus der ganzen Welt aufgeteilt wird. Die ersten Ergebnisse der Untersuchung dieser Proben werden voraussichtlich auf einer Pressekonferenz am 11. Oktober bekannt gegeben.

Asteroiden wie Bennu haben das Potenzial, wertvolle Einblicke in die Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems zu liefern. Sie sind seit Milliarden von Jahren relativ unverändert geblieben und haben möglicherweise in der Vergangenheit organische Materialien, einschließlich Wasser, zur Erde geliefert und so zur Entwicklung des Lebens auf unserem Planeten beigetragen. Das Verständnis der Zusammensetzung von Asteroiden wie Bennu könnte für die zukünftige Erforschung und Ressourcennutzung von entscheidender Bedeutung sein.

