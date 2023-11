Das Dream Chaser-Raumflugzeug von Sierra Space bereitet sich auf den Orbitalflug vor und definiert die Raumfahrt neu

By

Das revolutionäre Raumflugzeug Dream Chaser von Sierra Space erreicht seine letzte Produktionsphase und setzt einen neuen Standard für die orbitale Raumfahrt. Mit seinen faltbaren Flügeln, maßgeschneiderten Keramikfliesen und montiertem Fahrwerk ist das Raumschiff bereit für die letzten letzten Handgriffe, bevor es das Werk verlässt.

Im Inneren des Dream Chasers installieren Arbeiter das Umweltkontrollsystem, um sicherzustellen, dass der Druckraum für Astronauten während ihrer Missionen zur Internationalen Raumstation (ISS) bewohnbar ist. Im Gegensatz zu anderen Raumfahrzeugen besteht das Hauptziel des Dream Chaser darin, Fracht zum und vom Forschungskomplex zu transportieren und letztendlich eine sanfte Rückkehr zur Erde mit nicht mehr als 1.5 G zu ermöglichen. Diese Funktion ist besonders bei empfindlichen Nutzlasten wie Tierproben und Versuchsmaterialien von Vorteil.

Sierra Space hat außerdem neben der Produktionshalle einen Missionskontrollraum eingerichtet, der den Ingenieuren die Möglichkeit bietet, das Raumschiff während seiner operativen Umlaufbahn zu überwachen und zu steuern. Für Astronauten wurde ein Trainingsmodell vorbereitet, um das Einsteigen in den Dream Chaser und das effiziente Verwalten von Fracht zu üben, während sie an der ISS angedockt sind.

Da der Dream Chaser mit dem Spitznamen „Tenacity“ kurz vor seiner Fertigstellung steht, wird er bald zu einer NASA-Einrichtung in Ohio transportiert, wo er strengen Tests unterzogen wird, um seine Raumflugtauglichkeit zu überprüfen. Der CEO von Sierra Space, Tom Vice, zeigt sich sehr zuversichtlich in den bevorstehenden Erfolg des Projekts und erklärt: „Wir stellen die weltweit erste revolutionäre Raumfahrtlinie vor. Dies wird die Art und Weise verändern, wie wir von der Erde in den Weltraum und wieder zurück reisen.“

Das einzigartige Design von Dream Chaser kombiniert die Elemente von Raketen und Flugzeugen und macht es zu einer besonderen Bereicherung für die Raumfahrtindustrie. Während Kapseln und unkonventionelle Designs wie das Starship von SpaceX den Markt dominiert haben, zeichnet sich Sierra Space durch sein Engagement für das Raumflugzeugkonzept aus. Mit seiner Fähigkeit, Orbitalflüge durchzuführen, wird der Dream Chaser die Raumfahrt neu definieren und eine neue Ära der Möglichkeiten eröffnen.

FAQ

1. Was ist der Zweck des Raumflugzeugs Dream Chaser?

Der Dream Chaser ist in erster Linie für den Transport von Fracht zur und von der Internationalen Raumstation (ISS) konzipiert.

2. Wie wird sich der Dream Chaser von anderen Raumschiffen unterscheiden?

Im Gegensatz zu herkömmlichen Kapseln oder unkonventionellen Designs kombiniert der Dream Chaser die Eigenschaften von Flugzeugen und Raketen und ermöglicht so die Durchführung von Orbitalflügen.

3. Wie groß ist die Ladekapazität des Dream Chaser?

Der Dream Chaser kann bis zu 12,000 Pfund (5,500 Kilogramm) Fracht zur ISS transportieren und mit etwa 4,000 Pfund (1,850 Kilogramm) Fracht zurückkehren.

4. Was ist die erwartete Trägerrakete für den Dream Chaser?

Der Dream Chaser wird zunächst mit Vulcan-Raketen der United Launch Alliance von Cape Canaveral, Florida aus starten, kann aber auch an andere Trägerraketen angepasst werden.