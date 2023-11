Indiens ehrgeiziger Plan: Chandrayaan-4-Mission zur Rückgabe von Mondproben

By

Indien hat im Rahmen seines ehrgeizigen Plans, Proben vom Mond zurückzubringen, die Mond-Südpolarregion ins Visier genommen. Die indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) entwickelt derzeit die Chandrayaan-4-Mission, die aus vier Modulen in zwei Starts bestehen wird.

Der erste Schritt besteht darin, einen Lander und einen „Aufsteiger“ zur Mondoberfläche zu schicken, um Proben zu sammeln. Der Zielort für diese Sammlung liegt in der Nähe des Landeplatzes der Raumsonde Chandrayaan-3, der sich in der Mondsüdpolregion befindet. Wissenschaftler sind an diesem Gebiet besonders interessiert, da dort Wassereis vorhanden ist, das möglicherweise zur Lebenserhaltung und als Raketentreibstoff genutzt werden kann.

Sobald die Proben gesammelt sind, startet das Aufstiegsmodul von der Mondoberfläche und überträgt die Proben an ein Wiedereintrittsmodul. In der Zwischenzeit bleiben ein Transfermodul und das Wiedereintrittsmodul in der Mondumlaufbahn. Diese Module werden dann zur Erde zurückkehren und die Mondproben sicher transportieren.

„Diese Mission ist sehr ehrgeizig“, sagt Nilesh Desai, Direktor des Space Application Center in Ahmedabad. Es wird erwartet, dass diese Mission innerhalb der nächsten fünf bis sieben Jahre abgeschlossen wird, was Indiens Entschlossenheit unterstreicht, neue Meilensteine ​​in der Weltraumforschung zu erreichen.

FAQ:

F: Was ist der Zweck der Chandrayaan-4-Mission?

A: Ziel der Chandrayaan-4-Mission ist es, Mondproben aus der Südpolarregion zu sammeln und zur Erde zurückzubringen.

F: Warum ist die Mondsüdpolregion für Wissenschaftler von Interesse?

A: Die Mondsüdpolarregion ist aufgrund ihres Reichtums an Wassereis von Interesse, das möglicherweise zur Lebenserhaltung und als Raketentreibstoff genutzt werden kann.

F: Wann wird die Chandrayaan-4-Mission voraussichtlich abgeschlossen sein?

A: Die Mission wird voraussichtlich innerhalb der nächsten fünf bis sieben Jahre abgeschlossen sein.

Quellen: India Times (www.indiatimes.com)