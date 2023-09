Die OSIRIS-REx-Mission der NASA sammelt erfolgreich Weltraumgestein von einem Asteroiden

Die OSIRIS-REx-Mission der NASA hat mit der erfolgreichen Sammlung von Proben vom Asteroiden Bennu einen wichtigen Meilenstein in der Weltraumforschung erreicht. Ziel der 2016 gestarteten Mission war es, Weltraumgestein von einem potenziell gefährlichen Asteroiden zu sammeln und zur Analyse zur Erde zurückzubringen. Am 24. September 2023 landete die Probenrückgabekapsel der Mission in der Wüste auf dem Utah Test and Training Range des Verteidigungsministeriums.

Die Proben wurden im Oktober 2020 von der NASA-Raumsonde OSIRIS-REx in Bennu gesammelt. Der versiegelte Kanister mit den Proben wurde nun von Wissenschaftlern geöffnet. Dies stellt einen bedeutenden Erfolg dar, da es eine seltene Leistung ist, Weltraumgestein von einem Asteroiden zu sammeln und zu bergen.

Die von Bennu gesammelten Proben sollen wertvolle Einblicke in die Entstehung unseres Sonnensystems und die Entstehung von Planeten liefern. Diese Weltraumgesteine ​​sind älter als unser Planet und können möglicherweise Details über die frühe Geschichte der Erde und anderer Himmelskörper verraten.

NASA-Wissenschaftler sind besonders daran interessiert, die Zusammensetzung und Struktur der Asteroidenoberfläche sowie eventuell vorhandene organische Moleküle oder Wasser zu untersuchen. Durch die Analyse dieser Proben erhoffen sie sich ein besseres Verständnis der Prozesse, die unser Sonnensystem geformt haben, und des Potenzials für Leben auf anderen Planeten.

Die erfolgreiche Sammlung und Bergung dieser Weltraumgesteine ​​ist ein Beweis für den technologischen Fortschritt und die Ingenieurskunst der NASA. Dieser Erfolg eröffnet neue Möglichkeiten für weitere Erkundungen und wissenschaftliche Entdeckungen auf dem Gebiet der Planetenwissenschaften.

