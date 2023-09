Forscher entdecken mithilfe von DNA-Analysen verlorene Gemeinschaften in der angolanischen Namib-Wüste wieder

Forscher haben in der angolanischen Namib-Wüste eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, indem sie Gruppen entdeckten, von denen angenommen wurde, dass sie vor 50 Jahren verschwunden waren. Die von einem Team des Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO, Universität Porto) und des Centro de Estudos do Deserto (CEDO) durchgeführte Studie fand Gemeinschaften wie die Kwepe und die letzten Sprecher der Klicksprache Kwadi. Durch DNA-Analyse konnten die Forscher einzigartige, für die Namib-Wüste spezifische Vor-Bantu-Abstammung aufdecken. Dieser Befund wirft Licht auf die komplexe Geschichte der Migrationen und Kontakte im südlichen Afrika.

Afrika, der Geburtsort des modernen Menschen, weist die größte genetische Vielfalt auf. Obwohl die DNA-Forschung Einblicke in den genetischen Rahmen des Kontinents vor dem Aufkommen der Landwirtschaft lieferte, haben Herausforderungen im Zusammenhang mit der DNA-Erhaltung ein umfassendes Verständnis eingeschränkt. Um dieses Problem zu lösen, begab sich das Forschungsteam auf eine Reise in die angolanische Namib-Wüste, in der Hoffnung, Hinweise in modernen Populationen zu finden.

Das Team konnte erfolgreich Gruppen ausfindig machen, von denen angenommen wurde, dass sie vor über 50 Jahren verschwunden waren. Unter ihnen waren die Kwepe, eine Hirtengruppe, die Kwadi, eine Klicksprache, sprach. Anne-Maria Fehn, eine Linguistin von CIBIO, interviewte die möglicherweise letzten beiden Sprecher des Kwadi und erklärte, dass die Khoe-Kwadi-Sprachen mit einer prähistorischen Migration ostafrikanischer Hirten verbunden sind.

Die Forscher kontaktierten auch Bantu-sprechende Gruppen und marginalisierte Gemeinschaften, die mit einer Tradition der Nahrungssuche verbunden sind. Durch ihre Studie stellte das Team fest, dass sich die Bewohner der angolanischen Namib genetisch von anderen modernen Populationen unterscheiden und untereinander stark strukturiert sind. Die Nachkommen von Kwadi-Sprechern und marginalisierten Gemeinschaften bewahren eine einzigartige Vor-Bantu-Abstammung, die nur in Populationen aus der Namib-Wüste zu finden ist.

Diese bahnbrechende Forschung liefert nicht nur Einblicke in die genetische Struktur des afrikanischen Kontinents, sondern rekonstruiert auch die Kontaktgeschichten, die sich aus der Migration von Khoe-Kwadi-sprechenden Hirten und Bantu-sprechenden Bauern ins südliche Afrika ergeben.

