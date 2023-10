PVCC-Satellit erfolgreich gestartet, um Vegetationsbedingungen zu überwachen und den Klimawandel zu analysieren

By

Aerospacelab hat in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und dem belgischen Büro für Wissenschaftspolitik (Belspo) mit dem erfolgreichen Start des PVCC-Satelliten einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die Aufgabe dieses Satelliten besteht darin, wichtige Erdbeobachtungsdaten für die Überwachung der Vegetationsbedingungen und die Analyse des Klimawandels bereitzustellen.

Der PVCC-Satellit, kurz für „Project for On-Board Autonomy – Vegetation – Companion CubeSat“, ist eine gemeinsame Anstrengung von VITO und OIP. Der Start erfolgte am 9. Oktober vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou, Französisch-Guayana, und die Kommunikation mit dem Satelliten wurde wenige Stunden nach dem Start hergestellt.

Dies ist der dritte von Aerospacelab entwickelte Satellit, der die Umlaufbahn erreicht. Er wurde vollständig in der belgischen Anlage entworfen und integriert. Aufbauend auf dem Erfolg seines Vorgängers Proba-V besteht die Mission von PVCC darin, Bilder mit dem Ersatz-Spektralbildgeber des Proba-V-Satelliten zu erfassen.

Die Flotte der ESA wird von dieser Demonstrationsmission profitieren, da sie die Leistung einer kleinen Satellitennutzlast auf einer CubeSat-Plattform vergleichen wird. Dies wird die Aufnahme hochwertiger Bilder der Vegetationsbedeckung der Erde ermöglichen und zur Sammlung und Analyse wichtiger Umweltdaten beitragen.

Benoit Deper, der CEO und Gründer von Aerospacelab, zeigte sich stolz darüber, als Hauptauftragnehmer für diese Mission ausgewählt worden zu sein. Er erklärte: „Unser Team hat unermüdlich mit VITO zusammengearbeitet, um den Erfolg dieser Mission sicherzustellen, was das Fortschrittstempo beschleunigt und zu bedeutenderen Durchbrüchen führt, die die Zukunft der Weltraumtechnologie prägen und die Entwicklung effektiverer Lösungen zur Bewältigung von Herausforderungen ermöglichen werden.“ in der Branche.“

Mit dem erfolgreichen Start des PVCC-Satelliten verfügt die Weltraumgemeinschaft nun über ein wertvolles Instrument zur Überwachung und Analyse der Vegetationsbedingungen und des Klimawandels und unterstützt so die Bemühungen, ihre Auswirkungen zu verstehen und abzuschwächen.

Definitionen:

– PVCC: Projekt für Autonomie an Bord – Vegetation – Companion CubeSat, ein Satellit, der von Aerospacelab in Zusammenarbeit mit VITO und OIP entwickelt wurde.

– CubeSat: Eine Art miniaturisierter Satellit für die Weltraumforschung.

– Erdbeobachtung: Das Sammeln von Informationen über die physikalischen, chemischen und biologischen Systeme der Erde mithilfe von Fernerkundungstechnologien.

– Spectral Imager: Ein Gerät, das die Intensität von Licht bei verschiedenen Wellenlängen misst und so die Charakterisierung von Objekten oder Umgebungen anhand ihrer spektralen Signatur ermöglicht.

Quellen:

– Luft- und Raumfahrtlabor