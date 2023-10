Studie zeigt, dass Aerosole im Himalaya den Klimawandel auslösen

Eine aktuelle Studie des Physical Research Laboratory (PRL) der Indian Space Research Organization (ISRO) in Ahmedabad hat ergeben, dass Aerosole eine wichtige Rolle bei der Erwärmung des Himalaya spielen. Dieser Befund legt nahe, dass Aerosole weiterhin ein entscheidender treibender Faktor für den Klimawandel in der Region Hindukusch-Himalaya-Tibetisches Plateau (HKHTP) sein werden.

Die Studie, die bodengestützte Beobachtungen, Satellitendaten und Modellsimulationen nutzte, ist die erste ihrer Art, die die Auswirkungen von Aerosolen auf die HKHTP-Region untersucht. Die Region umfasst acht Länder in Südasien, darunter Afghanistan, Pakistan, Indien, China, Bangladesch, Bhutan und Nepal. Es zeichnet sich durch vielfältige Landschaften, Niederschlagsmuster, Vegetation und sozioökonomische Bedingungen aus.

Der Studie zufolge tragen allein Aerosole in Kombination mit Treibhausgasen zu über 50 % der gesamten Erwärmung in der unteren Atmosphäre bei. Die Effizienz des Aerosol-Strahlungsantriebs ist über der Indo-Ganges-Ebene und den Ausläufern des Himalaya besonders hoch. Die Forscher fanden heraus, dass die Effizienz in diesen Gebieten im Vergleich zu anderen verschmutzten Standorten in Süd- und Ostasien aufgrund der höheren optischen Tiefe des Aerosols und der Aerosolabsorption zwei- bis viermal höher ist.

Unter der Leitung von Seniorprofessor S. Ramachandran vom PRL wurde die Forschung in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit in Deutschland durchgeführt. Die Ergebnisse wurden kürzlich in der Fachzeitschrift Science of the Total Environment veröffentlicht. Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit einer genaueren Darstellung der Aerosoleigenschaften, insbesondere von Ruß und anderen Aerosolen, in Klimabewertungsmodellen.

Die Studie steht im Einklang mit einem Bericht des International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD) aus dem Jahr 2019, der ergab, dass sich der Hindukusch-Himalaya schneller erwärmt als der globale Durchschnitt. Die Folgen dieser schnellen Erwärmung sind schwerwiegend, darunter ein beschleunigter Gletscherrückgang, Veränderungen im Wasserkreislauf und veränderte Niederschlagsmuster in der Region.

Zusammenfassend verdeutlichen die von PRL durchgeführten Untersuchungen den erheblichen Beitrag von Aerosolen zur Erwärmung des Himalaya. Es betont die Dringlichkeit, sich mit der aerosolinduzierten Erwärmung und ihren möglichen Auswirkungen auf die HKHTP-Region zu befassen.

Quellen:

– Studie des Physical Research Laboratory (PRL) der Indian Space Research Organization (ISRO)

– Bericht des International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD) über den Hindukusch-Himalaya