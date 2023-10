Aerosole im Himalaya-Klima: Beschleunigter Gletscherrückgang und veränderte Niederschlagsmuster

Forscher haben herausgefunden, dass Aerosole eine wichtige Rolle beim beschleunigten Rückgang der Gletscher und bei Veränderungen der Niederschlagsmuster in der Region Hindukusch-Himalaya-Tibetisches Plateau (HKHTP) spielen. Aerosole sind für mehr als die Hälfte der gesamten Erwärmung in der unteren Atmosphäre verantwortlich, der restliche Beitrag kommt von Treibhausgasen. Die Studie wurde von Wissenschaftlern des Physical Research Laboratory in Ahmedabad, Indien, sowie des Helmholtz-Zentrums Potsdam und der Universität Leipzig in Deutschland durchgeführt.

Die Forscher konzentrierten ihre Studie auf die Indo-Ganges-Ebene, die Ausläufer des Himalaya und das tibetische Plateau, bei denen es sich um schlecht untersuchte Regionen mit empfindlichen Ökosystemen und großen gefährdeten Populationen handelt. Sie fanden heraus, dass die aktuellen Klimamodelle die Auswirkungen der durch Aerosole verursachten Erwärmung und Erwärmung in der HKHTP-Region unterschätzen, was die Notwendigkeit einer realistischeren Darstellung der Aerosoleigenschaften in diesen Modellen unterstreicht. Die Ergebnisse wurden in der Zeitschrift Science of The Total Environment veröffentlicht.

Die Indo-Ganges-Ebene, die sich über Teile Pakistans, Indiens, Bangladeschs und Nepals erstreckt, ist stark verschmutzt, wobei die Werte der optischen Aerosoltiefe (AOD) an allen Beobachtungsstandorten 0.3 übersteigen. Der AOD ist ein Maß für die Luftverschmutzung, wobei höhere Werte auf dunstige Bedingungen und eingeschränkte Sicht hinweisen.

Die Forscher fanden außerdem heraus, dass feine Aerosolpartikel, die bei AOD dominieren, in höheren Lagen in den Ausläufern des zentralen Himalaya häufiger vorkommen und aufgrund ihres schwarzen Kohlenstoffgehalts stärker Wärme absorbieren. Sie beobachteten während des gesamten Untersuchungszeitraums ein höheres Maß an wärmeabsorbierenden Aerosolen über der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu.

Darüber hinaus stellten die Forscher fest, dass der Strahlungsantrieb von Aerosolen in der Atmosphäre über der Indo-Ganges-Ebene und den Ausläufern des Himalaya zwei- bis viermal effizienter war, wobei die Werte in größeren Höhen höher waren. Es wurde auch festgestellt, dass die durchschnittliche jährliche Erwärmungsrate durch Aerosole deutlich höher ist als zuvor berichtet, was darauf hindeutet, dass Aerosole allein für mehr als 2 % der Gesamterwärmung in der Region verantwortlich sein könnten.

Diese bahnbrechende Analyse nutzte bodengestützte Beobachtungen, Satellitendaten und Modellsimulationen und lieferte ein umfassendes Verständnis der Rolle von Aerosolen im Himalaya-Klima. Die Ergebnisse unterstreichen den Bedarf an weiterer Forschung und einer genaueren Darstellung der Aerosoleigenschaften in Klimamodellen, um die Auswirkungen von Aerosolen auf den Klimawandel in der HKHTP-Region besser vorhersagen und angehen zu können.

