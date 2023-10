Aerosole im Himalaya: Ein wesentlicher Treiber des Klimawandels

Forscher haben herausgefunden, dass Aerosole erheblich zum beschleunigten Rückzug der Gletscher und zu Veränderungen der Niederschlagsmuster in der Region Hindukusch-Himalaya-Tibetisches Plateau (HKHTP) beitragen. Aerosole sind zusammen mit Treibhausgasen für mehr als die Hälfte der gesamten Erwärmung der unteren Atmosphäre der Region verantwortlich. Die von Forschern des Physikalischen Forschungslabors in Ahmedabad, des Helmholtz-Zentrums Potsdam und der Universität Leipzig in Deutschland durchgeführte Studie unterstreicht die Notwendigkeit einer realistischeren Darstellung der Aerosoleigenschaften in Klimamodellen.

Die Forscher konzentrierten sich auf die Konzentrationen von Aerosolen und die absorbierte Wärmemenge an mehreren Orten in der Indo-Ganges-Ebene, den Ausläufern des Himalaya und dem tibetischen Plateau. Diese wenig erforschten Regionen beherbergen empfindliche Ökosysteme und gefährdete Bevölkerungsgruppen. Die Studie ergab, dass Aerosole wahrscheinlich weiterhin ein Schlüsselfaktor für den Klimawandel in der HKHTP-Region bleiben werden.

Die Indo-Ganges-Ebene, die Teile Pakistans, Indiens, Bangladeschs und Nepals umfasst, ist stark verschmutzt und dicht besiedelt. Die optische Aerosoltiefe (AOD) in dieser Region wurde mit über 0.3 ermittelt, was auf eine hohe Luftverschmutzung hinweist. In Kathmandu, der Hauptstadt Nepals am Fuße des Himalaya, wurden während des größten Teils des Untersuchungszeitraums stärker wärmeabsorbierende Aerosole festgestellt.

Die Forscher fanden außerdem heraus, dass der Strahlungsantrieb von Aerosolen in der Atmosphäre über der Indo-Ganges-Ebene und den Ausläufern des Himalaya zwei- bis viermal effizienter war, wobei die Werte in höheren Lagen höher waren. Dies führte zu einer höheren AOD- und Aerosol-Wärmeabsorption. Die jährlichen durchschnittlichen Erwärmungsraten durch Aerosole waren deutlich höher als zuvor gemeldete Werte, was darauf hindeutet, dass Aerosole allein für mehr als 2 Prozent der Gesamterwärmung verantwortlich sein könnten, während Treibhausgase den Rest ausmachen.

Diese Studie, die bodengestützte Beobachtungen, Satellitendaten und Modellsimulationen kombinierte, liefert neue Erkenntnisse über die Auswirkungen von Aerosolen auf das Himalaya-Klima. Es betont, wie wichtig es ist, Aerosoleigenschaften in Klimamodellen genau darzustellen, um die Auswirkungen des Klimawandels in der Region besser zu verstehen und abzumildern.

