Aerosole in der Himalaya-Region: Ein wesentlicher Treiber des Klimawandels

Forscher haben herausgefunden, dass Aerosole eine wichtige Rolle bei der Erwärmung des Himalaya-Klimas spielen und zum beschleunigten Rückzug der Gletscher in der Region beitragen. In einer gemeinsamen Studie des Physical Research Laboratory in Ahmedabad, Indien, des Helmholtz-Zentrums Potsdam und der Universität Leipzig in Deutschland wurde festgestellt, dass Aerosole allein für über 50 % der Gesamterwärmung der unteren Atmosphäre der Region verantwortlich sind. Der Rest stammt aus Treibhausgasen.

Die Forscher führten Beobachtungen der Aerosolkonzentrationen und der Wärmeabsorption an verschiedenen Orten in der Indo-Ganges-Ebene, den Ausläufern des Himalaya und dem tibetischen Plateau durch. Diese Regionen, in denen empfindliche Ökosysteme und große Populationen beheimatet sind, sind im Hinblick auf die Auswirkungen von Aerosolen auf den Klimawandel relativ wenig untersucht.

In der Studie wurde hervorgehoben, dass aktuelle Klimamodelle die durch Aerosole verursachte Erwärmung, Effizienz und Erwärmung in der Region Hindukusch-Himalaya-Tibetisches Plateau (HKHTP) unterschätzen. Um ihre Auswirkungen genau beurteilen zu können, ist eine realistischere Darstellung der Aerosoleigenschaften in diesen Modellen erforderlich.

Die Indo-Ganges-Ebene, die Teile Pakistans, Indiens, Bangladeschs und Nepals umfasst, ist stark industrialisiert und dicht besiedelt. Es wurde bestätigt, dass die Luftverschmutzung in der Region hoch ist, wobei die optische Aerosoltiefe (Aerosol Optical Depth, AOD) an allen Beobachtungsstandorten über 0.3 lag. Der AOD ist ein Maß für die Luftverschmutzung und Werte über 0.1 weisen auf trübe Bedingungen hin.

Die Forscher fanden außerdem heraus, dass die höheren Lagen in den zentralen Ausläufern des Himalaya feinere Aerosolpartikel aufweisen, die von schwarzem Kohlenstoff dominiert werden und eine größere Fähigkeit zur Wärmeabsorption aufweisen. Es wurde festgestellt, dass der Strahlungsantrieb von Aerosolen in der Atmosphäre über der Indo-Ganges-Ebene und den Ausläufern des Himalaya, insbesondere in höheren Lagen, zwei- bis viermal wirksamer ist.

Die Studie kam zu dem Schluss, dass Aerosole allein für über 50 % der gesamten Erwärmung in der Region verantwortlich sein könnten, während Treibhausgase den Rest ausmachen. Diese Analyse, die bodengestützte Beobachtungen, Satellitendaten und Modellsimulationen umfasste, liefert wertvolle Erkenntnisse über die Rolle von Aerosolen beim Klimawandel.

Quellen:

– Studie von Forschern des Physikalischen Forschungslabors, des Helmholtz-Zentrums Potsdam und der Universität Leipzig, veröffentlicht in Science of The Total Environment