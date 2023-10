Aerosole heizen den Himalaya auf und tragen zum Klimawandel und zu Monsunmustern bei, wie aus einer Studie hervorgeht

Eine neue von indischen und deutschen Wissenschaftlern durchgeführte Studie hat ergeben, dass Aerosole den Himalaya erheblich aufheizen, was schwerwiegende Auswirkungen auf den Klimawandel und die Monsunmuster in der Region hat. Die Studie, die bodengestützte Beobachtungen, Satellitendaten und Modellsimulationen umfasste, verdeutlichte die hohe Aerosol Radiative Forcing Efficiency (ARFE) über der Indo-Gangetic Plains (IGP) und den Ausläufern des Himalaya. Es wurde festgestellt, dass die mittlere ARFE in dieser Region im Vergleich zu anderen verschmutzten Standorten in Süd- und Ostasien zwei- bis viermal höher ist.

Aerosole sind in der Atmosphäre schwebende feine Feststoffpartikel oder Flüssigkeitströpfchen, die natürlichen oder anthropogenen Ursprungs sein können. Die Forscher stellten fest, dass die in den Höhenlagen des Himalaya beobachtete aerosolinduzierte Erwärmung die Lufttemperatur erhöht, den Gletscherrückgang beschleunigt und den Wasserkreislauf und die Niederschlagsmuster beeinflusst. Die Studie betonte, dass diese Veränderungen erhebliche Auswirkungen auf den asiatischen Sommermonsun und die Gletscherschneeschmelze haben.

Die Himalaya-Region, einschließlich des Hindukusch-Himalaya-Tibetischen Plateaus (HKHTP), beherbergt die größte Eismasse außerhalb der antarktischen und arktischen Polarregionen. Der beobachtete Rückgang der Gletscher in dieser Region wird durch die durch Aerosole verursachte Erwärmung der Atmosphäre und die Ablagerung lichtabsorbierender kohlenstoffhaltiger Aerosole auf Schnee und Eis beeinflusst. Die Forscher warnten, dass dieser schnelle Gletscherrückgang negative Auswirkungen auf die Wasserversorgung in Süd- und Ostasien haben und den regionalen Wasserkreislauf beeinträchtigen werde.

Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Forschung und eines besseren Verständnisses der Auswirkungen von Aerosolen auf das Himalaya-Klima und der größeren Auswirkungen auf den Klimawandel und die Wasserressourcen in der Region. Es unterstreicht, wie wichtig es ist, Aerosolemissionen zu reduzieren und die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern, um die fragilen Ökosysteme und Populationen im HKHTP-Gebiet zu schützen.

Quellen:

– Tribune News Service