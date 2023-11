Neue Forschung und Operationen stehen auf der Internationalen Raumstation im Mittelpunkt

By

Die Internationale Raumstation (ISS) ist weiterhin ein Zentrum bahnbrechender Forschung und Operationen, da sie ihr 25-jähriges Jubiläum seit dem Start ihres ersten Moduls, der Zarya, feiert. Im Laufe der Jahre diente die ISS als Plattform für die internationale Zusammenarbeit bei der Weltraumforschung und ermöglichte rotierenden Besatzungen von Astronauten und Kosmonauten die Durchführung wissenschaftlicher Experimente und technologischer Fortschritte.

Biomedizinische Forschung und Augenuntersuchungen

Am Montag konzentrierte sich Kommandant Andreas Mogensen zusammen mit den Flugingenieuren Loral O'Hara, Jasmin Moghbeli und Satoshi Furukawa auf die biomedizinische Forschung. Sie führten Augenuntersuchungen mittels Ultraschall durch und nahmen an geplanten Augenuntersuchungen im Columbus-Labormodul teil. Diese Untersuchungen sind entscheidend für das Verständnis der Auswirkungen langfristiger Raumfahrten auf die Sehkraft von Astronauten.

Dragon Ausdauertraining und Wartung

Commander Mogensen und Loral O'Hara von der NASA übten das Abdocken und Landen der Raumsonde SpaceX Dragon Endurance. Sie packten auch medizinische Versorgungspakete aus und führten Wartungsarbeiten an der Raumsonde der Besatzung durch.

Weltraumbotanik und Zellgravitationsstudien

Loral O'Hara trug zu einer Weltraumbotanikstudie bei, die darauf abzielte, die MINT-Ausbildung unter Stammesmitgliedern zu fördern. Von der Choctaw Nation of Oklahoma bereitgestellte Samen wurden mehrere Monate lang der Schwerelosigkeit ausgesetzt, um die Auswirkungen des Weltraums auf das Pflanzenwachstum zu untersuchen. Unterdessen erforschte Satoshi Furukawa, wie Zellen die Schwerkraft wahrnehmen, indem er Proben unter einem Mikroskop beobachtete. Diese Studie hat Auswirkungen auf das Verständnis des Zellverhaltens in Mikrogravitationsumgebungen.

Aktivitäten russischer Kosmonauten

Im Roskosmos-Segment der ISS überprüfte Oleg Kononenko die Systeme des Nauka-Wissenschaftsmoduls, während Nikolai Chub seine Herzaktivität überwachte und Wartungsarbeiten an den Luftkanälen durchführte. Konstantin Borisov trug eine mit Sensoren ausgestattete Mütze und übte Pilotentechniken am Computer, um sich auf zukünftige Planeten- und Robotermissionen vorzubereiten.

25 Jahre wissenschaftliche Errungenschaften

Da die ISS den 25. Jahrestag des Starts ihres ersten Moduls feiert, lohnt es sich, die Erfolge in der Weltraumforschung und der internationalen Zusammenarbeit zu feiern. Mit über 3,000 Forschungs- und Bildungsuntersuchungen, die von Menschen aus 108 Ländern und Regionen durchgeführt wurden, hat die ISS maßgeblich dazu beigetragen, unser Wissen über den Weltraum und sein Potenzial für wissenschaftliche Fortschritte zu erweitern.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Welchen Zweck haben die auf der ISS durchgeführten Augenuntersuchungen?

Die Augenuntersuchungen werden durchgeführt, um die Auswirkungen langfristiger Raumfahrten auf das Sehvermögen der Astronauten zu verstehen und ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden während ihrer Mission sicherzustellen.

2. Warum ist Weltraumbotanikforschung wichtig?

Die Weltraumbotanikforschung hilft uns zu verstehen, wie sich Pflanzen in Schwerelosigkeitsumgebungen anpassen und wachsen. Dieses Wissen ist von entscheidender Bedeutung für die Aufrechterhaltung zukünftiger Weltraummissionen, wie z. B. langfristige Raumfahrten und außerirdische Kolonisierungen.

3. Was sind einige der Errungenschaften der Internationalen Raumstation?

Die ISS hat über 3,000 Forschungs- und Bildungsuntersuchungen von Menschen aus 108 Ländern und Regionen durchgeführt. Es diente auch als Plattform für die internationale Zusammenarbeit bei der Weltraumforschung, förderte unser Verständnis verschiedener wissenschaftlicher Bereiche und ebnete den Weg für zukünftige Weltraummissionen.

4. Wie hat die ISS zur MINT-Ausbildung beigetragen?

Das ISS war maßgeblich an der Förderung der MINT-Ausbildung beteiligt, indem es Schüler und Pädagogen in reale Weltraumforschung und -experimente einbezog. Es inspiriert die nächste Generation von Wissenschaftlern und Ingenieuren, eine Karriere in MINT-Bereichen anzustreben.