Eine vergleichende Analyse menschlicher 8-zelliger Zellen und Embryonen liefert wertvolle Erkenntnisse

Aufgrund ethischer Bedenken und des Mangels an Labormodellen haben Wissenschaftler lange Zeit damit zu kämpfen, die genetischen Profile und die Aktivität von Genen in der frühen menschlichen Entwicklung zu untersuchen. Eine aktuelle Studie von Forschern der Universität Chiba, des Karolinska Institutet und der Universität Helsinki hat jedoch erhebliche Fortschritte in diesem Bereich erzielt.

Die Forscher konzentrierten sich auf ein bestimmtes Stadium der Embryonalentwicklung, die sogenannte embryonale Genomaktivierung (EGA), die den Beginn der Aktivität markiert, in der für Embryonen spezifische Gene aktiv werden. Während einiges Wissen über EGA bei Mäusen besteht, war es schwierig, es beim Menschen zu verstehen. Hier kommt der Schaffung von Zellmodellen, die menschliche Embryonen nachahmen, eine entscheidende Rolle zu.

Um die Forschung zu diesem Thema zu ermöglichen, entwickelten fünf verschiedene Forschergruppen mit verschiedenen Methoden „menschliche 8-zellähnliche Zellen“ (8CLCs). Diese Zellen stammen aus menschlichen pluripotenten Stammzellen (hPSCs) und ähneln stark dem 8-Zellen-Stadium eines Embryos. Jede Forschungsgruppe verwendete unterschiedliche Ansätze zur Erzeugung dieser 8CLCs, die mithilfe der Einzelzell-RNA-Sequenzierung bestätigt wurden.

In ihrer Studie verglichen die Wissenschaftler die genetische Aktivität dieser im Labor gezüchteten 8CLCs mit der tatsächlicher menschlicher Embryonen. Sie kombinierten die genetischen Daten der 8CLCs mit Informationen aus zwei Embryonensätzen, von denen einer das 8-Zellen-Stadium bis zum siebten Tag der Embryonalentwicklung abdeckte und der andere Daten über reifere Zellen und Embryonen lieferte. Diese umfassende Analyse beleuchtete die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den 8CLCs und Embryonen.

Die Forscher hoffen, dass diese Erkenntnisse weitere Forschungen zur frühen menschlichen Embryonalentwicklung anregen werden. Dr. Yoshihara, einer der Hauptautoren, betonte die Vorteile der Verwendung von im Labor gezüchteten Zellmodellen und erklärte: „Diese Modelle ermöglichen es uns, den Beginn des menschlichen Lebens ohne ethische Bedenken zu untersuchen und die Einschränkungen der Probenknappheit in der Forschung zu überwinden.“

Diese Studie stellt einen bedeutenden Schritt zur Entmystifizierung der Komplexität der frühen menschlichen Embryonalentwicklung dar. Die aus dieser Forschung gewonnenen Erkenntnisse bergen transformatives Potenzial in den Bereichen regenerative Medizin und Entwicklungsbiologie.

Quelle: Universität Chiba, Karolinska Institutet und Universität Helsinki.