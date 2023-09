Fortschrittliche Bildgebung enthüllt den Verdauungsinhalt eines 465 Millionen Jahre alten Trilobiten

Paläontologen der Karls-Universität in Prag haben fortschrittliche bildgebende Verfahren eingesetzt, um den konservierten Darminhalt eines 465 Millionen Jahre alten Trilobiten zu untersuchen. Die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Forschung liefert wertvolle Einblicke in die Ökologie von Trilobiten und ihre Rolle in antiken Ökosystemen.

Der versteinerte Trilobit wurde vor über einem Jahrhundert von einem Privatsammler entdeckt und befindet sich im Museum von B. Horák in Pilsen. Erst vor kurzem erkannten Paläontologen die potenzielle Bedeutung der im Rumpf des Trilobiten sichtbaren Muschelstücke. Mithilfe der Synchrotron-Tomographie, einem leistungsstarken zerstörungsfreien Bildgebungstool, konnten Forscher die Schalenfragmente im Darm mit hoher Auflösung untersuchen.

Der Trilobit mit dem Namen Bohemolichas incola hatte einen Verdauungstrakt, der mit Kalkschalen und Fragmenten verschiedener wirbelloser Meerestiere, darunter Ostrakoden, Muscheln und Stachelhäuter, gefüllt war. Die Forscher vermuten, dass dieser Trilobit ein opportunistischer Aasfresser war, der sich von toten oder lebenden Tieren ernährte, die leicht zerfielen oder klein genug waren, um im Ganzen verschluckt zu werden, ohne dass die harten Schalen abgestoßen werden mussten.

Interessanterweise blieben die Kalkschalen im gesamten Verdauungstrakt intakt und unaufgelöst, was darauf hindeutet, dass sie keinem sauren Milieu ausgesetzt waren. Dies deutet darauf hin, dass der Darm des Trilobiten eine nahezu neutrale oder leicht alkalische Umgebung hatte, eine Eigenschaft, die bei modernen Krebstieren und Pfeilschwanzkrebsen beobachtet wird.

Nach dem Tod des Trilobiten wurde sein Kadaver von kleinen Organismen gefressen, die sich in das Weichgewebe eingruben, aber den Darm mieden. Die Forscher glauben, dass die innere Umgebung des Verdauungstrakts möglicherweise schädlich war und aktive Verdauungsenzyme enthielt, die die Aasfresser abschreckten. Schließlich wurden die Überreste des Trilobiten in einer festen „Kugel“ im schlammigen Meeresboden eingeschlossen, was die Aasfresser an der Flucht hinderte.

Diese Studie unterstreicht die Bedeutung fortschrittlicher bildgebender Verfahren wie der Synchrotrontomographie für die Entdeckung neuer Informationen über antike Organismen. Durch die Untersuchung des konservierten Darminhalts des Trilobiten haben Forscher wertvolle Einblicke in sein Fressverhalten und die Natur alter Meeresökosysteme gewonnen.

Quelle: „Fortgeschrittene Bildgebung enthüllt den letzten Biss eines 465 Millionen Jahre alten Trilobiten“ – Charles University