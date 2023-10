Forscher der Penn State entdecken Komplex an Zell-zu-Zell-Verbindungen

By

Forscher am Penn State College of Medicine haben fortschrittliche bildgebende Verfahren eingesetzt, um die komplexe Funktionsweise zellulärer Verbindungen auf verschiedenen Ebenen zu untersuchen. Angetrieben durch die Beobachtung von Krankheiten könnten diese Studien möglicherweise zu neuen Behandlungen für Patienten mit Hautkrankheiten, Krebs, neurologischen Erkrankungen und anderen Störungen führen.

Unter der Leitung von Professor Andrew Kowalczyk konzentriert sich das Team auf seltene Hauterkrankungen als Kontext für die Untersuchung der Zelladhäsion. Die Fähigkeit von Zellen, sich zu verbinden und Gewebe zu bilden, ist für die normale Gewebe- und Organfunktion von entscheidender Bedeutung. Kowalczyks Team, bestehend aus Postdoktoranden, Doktoranden, Mitarbeitern, Lehrkräften und internationalen Mitarbeitern, vereint sein Fachwissen in der Bildgebung lebender Zellen und maschinellem/tiefem Lernen, um die Geheimnisse der Zellkontakte zu lüften.

Eine ihrer jüngsten Entdeckungen umfasst die Untersuchung von Desmosomen, lebenswichtigen zellulären Adhäsionsstrukturen, die in Organen wie der Haut und dem Herzen vorkommen. Die Forscher entdeckten eine komplexe Bildung zwischen Desmosomen und dem endoplasmatischen Retikulum (ER), einem Membransystem innerhalb von Zellen, das an der Proteinfaltung und dem Proteintransport beteiligt ist. Dieser unerwartete Befund basierte auf Beobachtungen seltener Hauterkrankungen.

Das Team nutzte fortschrittliche Bildgebungstechniken, einschließlich Fluoreszenzmarkierung und Lebendzellbildgebung, um den ER-Desmosom-Komplex sichtbar zu machen. Sie arbeiteten außerdem mit dem Janelia Research Campus zusammen, um mithilfe der fokussierten Ionenstrahl-Rasterelektronenmikroskopie (FIB-SEM) eine hochauflösende 3D-Anordnung des Komplexes zu erstellen.

Maschinelles Lernen spielte in der Studie eine wichtige Rolle und ermöglichte die Bildwiederherstellung und Segmentierung der Mikroskopiedaten. Diese Technologie beschleunigte die Bildverarbeitung und lieferte detaillierte Darstellungen der ER-Desmosomen-Assoziation.

Vorläufige Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der ER-Desmosom-Komplex als Stresssensor fungieren und auf Störungen von Zell-Zell-Kontakten reagieren könnte. Weitere Studien werden durchgeführt, um zu untersuchen, wie dieser Strukturkomplex es Zellen ermöglicht, auf mechanische Reize zu reagieren.

Diese Forschung wirft nicht nur Licht auf die grundlegende Biologie zellulärer Verbindungen, sondern zeigt auch das Potenzial für medizinische Innovationen in der Zukunft auf. Durch die Zusammenführung von Experten aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen steht das Penn State College of Medicine an vorderster Front bei der Aufdeckung der Feinheiten des Lebens auf verschiedenen Ebenen.

Quellen:

– Penn State College of Medicine

– Naturzellbiologie