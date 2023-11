Wissenschaftler entdecken neues Potenzial für Korallenhitzetoleranz durch Symbionten

By

Neue Forschungsarbeiten des Australian Institute of Marine Science (AIMS) und der University of Melbourne haben eine mögliche Lösung aufgedeckt, um Korallenriffen dabei zu helfen, Bleichereignissen aufgrund steigender Meerestemperaturen standzuhalten. Die Studie zeigt, dass erwachsene Fragmente einer Korallenart, die mit speziellen, durch Hitze entwickelten Symbionten behandelt werden, eine erhöhte Fähigkeit haben, Bleiche zu tolerieren und sich schneller zu erholen. Dieser Durchbruch gibt Hoffnung für die Zukunft der Bemühungen zur Wiederherstellung und Erhaltung von Korallen.

Frühere Studien konzentrierten sich auf von Natur aus hitzetolerante Symbionten, stellten jedoch fest, dass sie zwar die Hitzebeständigkeit einer Koralle verbesserten, dies jedoch häufig auf Kosten des Wachstums ging. Im Gegensatz dazu beeinträchtigten die in dieser neuen Forschung verwendeten Symbionten, die zehn Jahre lang erhöhten Temperaturen ausgesetzt waren, die Wachstumsfähigkeit der Koralle nicht. Dieser Befund legt nahe, dass durch Wärme entwickelte Symbionten möglicherweise eine wertvolle Ressource für die Riffwiederherstellung bei verschiedenen Korallenarten und Lebensstadien sein könnten.

Während der Studie wurden erwachsene Korallenfragmente der Art Galaxea fascicularis, die einer chemischen Bleiche unterzogen worden waren, mit den durch Hitze entwickelten Symbionten versehen. Die Wissenschaftler beobachteten, dass die Symbionten zwei Jahre lang eine symbiotische Beziehung mit den Korallen aufrechterhielten, was zu einer schnelleren Erholung von der Bleiche und einer verbesserten Hitzetoleranz führte, ohne das Wachstum zu behindern.

Der Hauptautor der Studie, Dr. Wing Yan Chan, betonte das Potenzial von durch Hitze entwickelten Algensymbionten für langfristige Vorteile bei der Hitzetoleranz von Korallen. Die Stabilität der Symbiose im Laufe der Zeit gibt Anlass zur Hoffnung, dass diese Symbionten den Korallenwirten noch viele Jahre lang Vorteile bieten könnten.

Diese Forschung stellt einen bedeutenden Fortschritt beim Verständnis dar, wie die Hitzetoleranz von Korallen verbessert werden kann. Die nächste kritische Phase der Studie wird kontrollierte Feldversuche umfassen, um festzustellen, ob der Eingriff außerhalb der Laborumgebung mit verschiedenen Korallenarten und in größerem Maßstab erfolgreich ist.

Die Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig es ist, Emissionen zu reduzieren und Korallenriffsysteme aktiv zu verwalten. Neuartige Eingriffe wie durch Wärme entwickelte Symbionten haben das Potenzial, die Klimatoleranz zu erhöhen und die Widerstandsfähigkeit von Korallenriffen zu stärken, was letztendlich ihre Überlebenschancen erhöht.

FAQ:

F: Was sind Symbionten?

A: Symbionten sind winzige Algenzellen, die im Korallengewebe leben und Korallen mit Energie zum Wachstum versorgen.

F: Wie trägt die Studie zu den Bemühungen zur Wiederherstellung von Korallen bei?

A: Die Studie legt nahe, dass die Behandlung erwachsener Korallen mit durch Hitze entwickelten Symbionten ihre Hitzetoleranz verbessern und eine schnellere Erholung von der Bleiche fördern kann, ohne das Wachstum zu beeinträchtigen.

F: Was ist der nächste Schritt in dieser Forschung?

A: Der nächste Schritt besteht darin, kontrollierte Feldversuche durchzuführen, um festzustellen, ob der Eingriff außerhalb des Labors mit verschiedenen Korallenarten und in größerem Maßstab wirksam ist.

F: Warum ist es wichtig, die Hitzetoleranz der Korallen zu verbessern?

A: Die Verbesserung der Hitzetoleranz der Korallen ist von entscheidender Bedeutung, um Korallenriffe vor den schädlichen Auswirkungen des Klimawandels wie Bleiche und Sterblichkeit zu schützen.