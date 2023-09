Indiens Aditya L1-Mission rückt in Richtung Lagrange Point 1 vor

By

Die indische Aditya-L1-Mission bahnt sich ihren Weg durch den Weltraum und kommt ihrer neuen Heimat am Lagrange-Punkt 1 immer näher. Die Raumsonde, die am 2. September von Indien aus gestartet ist, wird in einer einzigartigen Umlaufbahn um den Sonne-Erde-L1-Punkt, etwa 1.5 Millionen, operieren Kilometer von der Erde entfernt.

Lagrange-Punkte sind bestimmte Orte im Raum, an denen die Gravitationskräfte zweier großer Körper die Zentripetalkraft eines kleineren Objekts ausgleichen. Diese Punkte sind ideal für Raumfahrzeuge, da sie für Orbitkorrekturen nur minimalen Treibstoff benötigen. Von den fünf Lagrange-Punkten in jedem Zweikörpersystem ist Lagrange-Punkt 1 (L1) besonders wichtig. Da es zwischen der Sonne und der Erde liegt, ermöglicht es die kontinuierliche Beobachtung beider Körper und einen ungehinderten Blick auf andere Himmelskörper.

Aditya L1 wird in einer „Halo-Umlaufbahn“ um den L1-Punkt Sonne-Erde fliegen. Diese Umlaufbahnen haben eine dreidimensionale und periodische Bewegung relativ zu den Primärkörpern. Die Größe der Umlaufbahn gewährleistet, dass Aditya L1 kontinuierlich von der Erde aus beobachtet werden kann und scheinbar einen Halo um den Lagrange-Punkt 1 bildet.

Das Hauptziel der Mission ist die Bereitstellung umfassender Beobachtungen der Photosphäre, Chromosphäre und Korona der Sonne. Aditya L1 wird sich mehreren anderen einsatzbereiten Raumfahrzeugen anschließen, die zuvor den Punkt Sonne-Erde L1 besetzt haben, darunter der International Sun-Earth Explorer (ISEE-3), die Genesis-Mission, LISA Pathfinder der ESA, Chinas Mondorbiter Chang'e 5 und die NASA GRAIL-Mission (Gravity Recovery and Interior Recovery).

Raumfahrzeuge, die am L1-Punkt Sonne-Erde positioniert sind, spielen eine entscheidende Rolle bei der Überwachung und Bereitstellung früher Warnungen vor widrigen Weltraumwetterereignissen. Diese Warnungen sind für den Schutz umlaufender Weltraumressourcen und bodengestützter Infrastruktur von wesentlicher Bedeutung. Aditya L1 wird zu unserem Verständnis des Weltraums beitragen und es uns ermöglichen, Weltraumwetterereignisse besser zu überwachen und vorherzusagen.

Trotz der großen Entfernungen und der geringen Bevölkerungsdichte am Lagrange Point 1 plant die ISRO (Indian Space Research Organisation), regelmäßige Annäherungsbewertungen für Aditya L1 durchzuführen. Dies ist aufgrund der großen Positionsunsicherheit und der Empfindlichkeit gegenüber anderen Störungskräften erforderlich. In Zusammenarbeit mit NASA-JPL werden diese Bewertungen die Sicherheit der Mission gewährleisten und mögliche Annäherungen benachbarter Raumfahrzeuge verhindern.

Aditya L1 wird voraussichtlich am 1. Januar 6 Lagrange Point 2024 erreichen.

Definitionen:

– Lagrange-Punkt: Ein Ort im Weltraum, an dem die Gravitationskräfte zweier großer Körper die Zentripetalkraft eines kleineren Objekts ausgleichen.

– Halo-Umlaufbahn: Eine Umlaufbahn um einen Lagrange-Punkt, die eine dreidimensionale und periodische Bewegung relativ zu den Primärkörpern aufweist.

Quellen: India Today