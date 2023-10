Aditya-L1-Mission: Indiens Raumsonde zur Sonnenüberwachung entkommt dem Einfluss der Erde

By

Indiens Aditya-L1-Mission, deren Ziel es ist, die äußersten Schichten der Sonne zu beobachten, hat einen wichtigen Meilenstein auf ihrem Weg erreicht, dem „Einflussbereich der Erde“ zu entkommen. Nach Angaben der indischen Weltraumforschungsorganisation (ISRO) hat das nach der hinduistischen Sonnengottheit benannte Raumschiff die Hälfte seiner viermonatigen Reise zum Zentrum des Sonnensystems erfolgreich überschritten.

In einer Entfernung von 920,000 Kilometern (570,000 Meilen) von der Erde haben sich die Gravitationskräfte beider Körper aufgehoben, sodass Aditya-L1 in eine stabile Halo-Umlaufbahn um die Sonne eintreten kann. Dieser Erfolg ist das zweite Mal, dass ISRO ein Raumschiff über den Einflussbereich der Erde hinaus schickt; das erste Mal war die Mars-Orbiter-Mission. Indien hat bedeutende Fortschritte bei der Erforschung des Weltraums gemacht und ist kürzlich das vierte Land geworden, das erfolgreich auf dem Mond gelandet ist.

Während die Aditya-L1-Mission voranschreitet, war ISRO mit der Enttäuschung konfrontiert, dass ihr Mondrover Pragyan nicht erwachte, nachdem er für die Mondnacht abgeschaltet worden war. Trotz dieses Rückschlags versicherte ISRO-Chef S. Somanath, dass Pragyan seine beabsichtigten Aufgaben erfüllt habe und die Mission auch dann als Erfolg gewertet werde, wenn der Rover inaktiv bleibe.

Indiens Erfolge im Weltraum sind bemerkenswert, da das Land 2014 als erstes asiatisches Land den Mars umkreiste. Darüber hinaus will ISRO im nächsten Jahr eine bemannte Mission in die Erdumlaufbahn starten. Während die Vereinigten Staaten, die Europäische Weltraumorganisation, Japan und China Sonden zur Erforschung der Sonne entsandt haben, hat die ISRO-Mission Aditya-L1 das Potenzial, die erste einer asiatischen Nation zu sein, die in eine Umlaufbahn um unseren nächsten Stern gebracht wird.

