ISRO führt Flugbahnkorrektur am Raumschiff Aditya-L1 durch

Die indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) hat kürzlich ein Flugbahnkorrekturmanöver (TCM) an der Raumsonde Aditya-L1 durchgeführt, die sich derzeit auf dem Weg zum Punkt Lagrange 1 (L1) befindet. Die TCM wurde am 6. Oktober durchgeführt und ISRO hat berichtet, dass sich die Raumsonde in einem guten Gesundheitszustand und auf dem Weg zu ihrem Ziel befindet.

Das TCM war notwendig, um die Flugbahn nach dem Trans-Lagrange Point 1 Insertion (TL1I)-Manöver zu korrigieren, das am 19. September stattfand. Das TL1I-Manöver markierte den Beginn der 110-tägigen Reise der Raumsonde zum etwa 1 km entfernten L1.5-Punkt 1 Millionen km von der Erde entfernt. Der L1-Punkt liegt zwischen der Sonne-Erde-Linie und beträgt etwa XNUMX % des Abstands Erde-Sonne.

Die Aditya-L1-Mission, Indiens erstes Sonnenobservatorium, wurde am 2. September gestartet und seitdem ist die Raumsonde stetig auf dem Weg zu ihrem Ziel. Während seiner Reise wird die am Laboratory for Electro Optics Systems in Bengaluru entwickelte Magnetometer-Nutzlast aktiviert, um interplanetare Magnetfelder zu messen.

ISRO geht davon aus, dass Aditya-L1 bis Januar 1 den L2024-Punkt erreichen wird. Diese Mission ist ein bedeutender Erfolg für Indiens Raumfahrtprogramm und wird zu unserem Verständnis der Sonne und ihrer Auswirkungen auf das Weltraumwetter beitragen.

Quelle: ISRO