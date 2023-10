Entlarvt: Indiens Aditya-L1-Mission versucht, Gold aus der Sonne zu gewinnen

By

Kürzlich machte ein Video in den sozialen Medien die Runde, in dem behauptet wurde, dass Indien plant, durch die Entsendung seiner Raumsonde Aditya-L1 Gold aus der Sonne zu gewinnen. Schauen wir uns die Behauptung genauer an und prüfen wir ihre Gültigkeit.

Die kosmischen Ursprünge und das verborgene Gold der Sonne

Eine Vielzahl kosmischer Ereignisse führt zur Bildung schwerer Elemente, einschließlich Gold, in der Sonne. Wenn beispielsweise zwei entfernte Neutronensterne kollidieren, verursachen sie starke Zerstörung und Wellen im Weltraum. Diese kosmischen Kollisionen sind Katalysatoren für die schnelle Bildung schwerer Elemente wie Gold (Quelle: space.com nasa.gov ).

Unzugängliches Gold in der Sonne

Es stimmt zwar, dass die Sonne etwa 2.5 Billionen Tonnen Gold und andere Elemente enthält, doch der Zugang oder die Gewinnung dieser Materialien ist aufgrund der extremen Bedingungen in der Sonne unwahrscheinlich. Aufgrund der außergewöhnlich hohen Temperaturen und Drücke der Sonne ist es für uns unerschwinglich, Ressourcen aus ihr zu gewinnen (Quelle: space.com nasa.gov ).

Der wahre Zweck der Aditya-L1-Mission

Entgegen der Behauptung im Video dient die Aditya-L1-Mission nicht der Erforschung der Sonne zum Zweck der Goldgewinnung. Stattdessen hat die Indian Space Research Organization (ISRO) diese Mission entworfen ( isro.gov.in space.com ), um die Sonne zu untersuchen und ihre Auswirkungen auf unsere Weltraumumgebung zu verstehen.

Das Hauptziel der Aditya-L1-Mission besteht darin, die Chromosphäre und Korona der Sonne genau zu analysieren. Dabei werden sieben Spezialinstrumente zum Einsatz kommen, die am ersten Lagrange-Punkt (L1), etwa 1.5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, positioniert sind. Dieser Aussichtspunkt ermöglicht es Wissenschaftlern, eingehende Forschungen durchzuführen und wichtige Daten über das Verhalten und die Wechselwirkungen der Sonne mit ihrer Umgebung zu sammeln (Quelle: isro.gov.in space.com ).

Fazit: Keine Goldgewinnung aus der Sonne