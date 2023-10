Adityas L1-Mission ist auf dem besten Weg, den L1-Punkt in 18 Tagen zu erreichen: ISRO-Vorsitzender

By

ISRO-Vorsitzender S Somanath hat bestätigt, dass die Aditya L1-Mission zufriedenstellend voranschreitet und den L1-Punkt voraussichtlich in den nächsten 18 Tagen erreichen wird. Ziel dieser Mission ist es, die Korona der Sonne und ihre Dynamik zu untersuchen.

Zusätzlich zur Aditya L1-Mission plant ISRO im Dezember auch den Start des Röntgenpolarimetersatelliten (XPoSat). Der XPoSat soll die Polarisation kosmischer Röntgenstrahlung untersuchen.

Während eines Briefings auf der Hacking and Cyber ​​Briefing Conference hob Somnath die Herausforderungen hervor, denen ISRO bei der Sicherung der indischen Weltrauminfrastruktur gegenübersteht. Er äußerte sich besorgt über die zunehmende Bedrohung durch Akteure in der Nachbarschaft, die versuchen, in Indiens Raumfahrtsysteme einzudringen.

ISRO hat proaktive Maßnahmen ergriffen, um diese Bedrohungen abzuschwächen. Die Agentur hat eine Praxis zur Identifizierung und Behebung von Schwachstellen bereits in der Entwurfsphase eingeführt. Dieser Ansatz stellt sicher, dass Intranet- und Internetsysteme physisch getrennt sind und Bedrohungen an der Schnittstelle eingedämmt werden.

Durch die Einführung dieser Sicherheitsmaßnahmen möchte ISRO verhindern, dass potenzielle Bedrohungen tiefer in die Weltrauminfrastruktur eindringen. Die Agentur setzt sich weiterhin für den Schutz der Weltraumressourcen des Landes ein.

Quellen:

– ISRO-Vorsitzender S Somanath, spricht bei einer Medienbesprechung in Kochi

– ISROs Aditya L1-Mission und Röntgenpolarimetersatellit (XPoSat)

Definitionen:

– L1-Punkt: Ein Punkt im Raum, an dem sich die Gravitationskräfte zweier Himmelskörper ungefähr ausgleichen.

– Röntgenpolarimetersatellit (XPoSat): Ein Satellit zur Untersuchung der Polarisation kosmischer Röntgenstrahlung.