Isros Raumsonde Aditya L1 entkommt dem Einfluss der Erde und bereitet sich auf die Venus-Mission vor

Die indische Weltraumforschungsorganisation (Isro) gab kürzlich bekannt, dass ihre Raumsonde Aditya L1 erfolgreich mehr als 9.2 Millionen Kilometer von der Erde entfernt geflogen ist und dabei dem Einflussbereich der Erde entkommen ist. Aditya L1 ist das erste weltraumgestützte Observatorium Indiens, das die Sonne aus einer Halo-Umlaufbahn um den ersten Sonne-Erde-Lagrange-Punkt (L1) untersuchen soll, der etwa 1.5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt liegt.

Durch das Erreichen von L1 wird Aditya L1 in der Lage sein, die Sonne kontinuierlich ohne Störungen durch Finsternisse oder Bedeckungen zu beobachten, was es Wissenschaftlern ermöglicht, Sonnenaktivitäten und ihre Auswirkungen auf das Weltraumwetter in Echtzeit zu untersuchen. Die von Aditya L1 gesammelten Daten werden dabei helfen, die Abfolge von Prozessen zu verstehen, die zu solaren Eruptionsereignissen führen.

Während Isro den Fortschritt von Aditya L1 in Richtung seines Ziels überwacht, bereitet sich die Organisation auch auf ihre Venus-Mission mit dem Namen „Shukrayaan“ vor, deren Start für Dezember nächsten Jahres geplant ist. Ziel der Venus-Mission ist es, den hellsten Planeten im Sonnensystem und seine einzigartigen Eigenschaften zu untersuchen, wie etwa seine dichte Atmosphäre mit dem 100-fachen Atmosphärendruck der Erde und seine unbekannten Oberflächeneigenschaften. Die Mission wird Orbitalmanöver im Jahr 2025 und in den folgenden Jahren nutzen, wenn Erde und Venus so ausgerichtet sind, dass das Raumschiff mit minimalem Treibstoff in die Umlaufbahn der Venus gebracht werden kann.

Zu den früheren Missionen zur Venus gehören der Venus Express der Europäischen Weltraumorganisation, der den Planeten von 2006 bis 2016 umkreiste, und der japanische Akatsuki Venus Climate Orbiter, der die Venus seit 2016 umkreist. Darüber hinaus hat die Parker Solar Probe der NASA mehrere Vorbeiflüge an der Venus durchgeführt.

Quellen:

– Isro

– Indische Nationale Wissenschaftsakademie

– Europäische Weltraumorganisation

- NASA