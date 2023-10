Indiens Raumsonde Aditya-L1 entkommt erfolgreich dem Einfluss der Erde

By

Die Raumsonde Aditya-L1, die am 2. September 2023 von der indischen Weltraumforschungsorganisation (Isro) gestartet wurde, hat eine Entfernung von 9.2 Millionen Kilometern von der Erde überschritten und markiert damit ihre erfolgreiche Flucht aus dem Einflussbereich des Planeten. Isro gab bekannt, dass die Raumsonde nun auf dem Weg zum Sonne-Erde-Lagrange-Punkt 1 (L1) ist. Dieser Erfolg knüpft an den Erfolg von Isros vorheriger Mission, der Mars Orbiter Mission, an, bei der ein Raumschiff über den Einflussbereich der Erde hinausgeschickt wurde.

Aditya-L1 ist Indiens erste Mission zur Erforschung der Sonne, wobei der Schwerpunkt auf dem Verständnis der Photosphäre, Chromosphäre und Korona liegt. Die Mission ist mit sieben verschiedenen Nutzlasten ausgestattet, von denen fünf von Isro und zwei von akademischen Instituten in Zusammenarbeit mit der Raumfahrtbehörde entwickelt wurden. Diese Nutzlasten werden dabei helfen, wichtige Daten über die Sonne und ihre verschiedenen Phänomene zu sammeln.

Einer der bemerkenswerten Aspekte der Mission von Aditya-L1 ist seine Umlaufbahn um den L1-Punkt Sonne-Erde, der etwa 1.5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt liegt. Dieser Punkt ist als Lagrange-Punkt oder Librationspunkt bekannt, an dem die Gravitationskraft zwischen zwei massiven Körpern, in diesem Fall Sonne und Erde, genau die Zentripetalkraft ausgleicht, die erforderlich ist, damit ein kleineres Objekt, wie ein Raumschiff, mit ihnen umkreisen kann.

Die Umlaufbahn der Raumsonde Aditya-L1 um den L1-Punkt bietet mehrere Vorteile. Erstens ermöglicht es einen minimalen Treibstoffverbrauch und Bahnkorrekturen, wodurch sichergestellt wird, dass das Raumschiff mit minimalem Energieaufwand seine gewünschte Flugbahn beibehalten kann. Zweitens bietet diese strategische Lage einen idealen Ausgangspunkt für die Untersuchung von Sonnenphänomenen, da sie eine einzigartige Perspektive auf die Sonne und ihre Aktivitäten bietet.

Die Aditya-L1-Mission hat vier Hauptziele: das Verständnis der koronalen Erwärmung und der Beschleunigung des Sonnenwinds, die Untersuchung der Auslösung von koronalen Massenauswürfen (Coronal Mass Ejections, CMEs), Flares und erdnahem Weltraumwetter, die Erforschung der Kopplung und Dynamik der Sonnenatmosphäre und die Untersuchung Sonnenwindverteilung und Temperaturanisotropie.

Mit ihrer erfolgreichen Flucht aus dem Einfluss der Erde und ihrer Reise zum L1-Punkt Sonne-Erde ist die Raumsonde Aditya-L1 bereit, wertvolle Einblicke in die Geheimnisse der Sonne zu liefern und unser Verständnis unseres Sonnensystems zu verbessern.

Definitionen:

– Isro: Indische Weltraumforschungsorganisation

– Aditya-L1: Indiens erste Mission zur Erforschung der Sonne

– Lagrange-Punkte: Einzigartige Orte im Weltraum, an denen die Gravitationskraft zwischen zwei massiven Körpern die Zentripetalkraft ausgleicht, die erforderlich ist, damit ein kleineres Objekt mit ihnen umkreisen kann.

Quellen:

– Isro-Erklärung