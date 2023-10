Die indische Weltraumforschungsorganisation führt ein Flugbahnkorrekturmanöver für das Sonnenobservatorium Aditya-L1 durch

Die indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) hat erfolgreich ein Flugbahnkorrekturmanöver für das Sonnenobservatorium Aditya-L1 durchgeführt. Dieses Manöver stellt sicher, dass die Raumsonde auf ihrem beabsichtigten Weg zum Sonne-Erde-Lagrange-Punkt 1 (L1) bleibt. Nach dem Verlassen des Einflussbereichs der Erde ist die Raumsonde gesund und auf Kurs in Richtung L1.

Laut ISRO wurde das Flugbahnkorrekturmanöver am 6. Oktober 2023 für etwa 16 Sekunden durchgeführt. Nach dem Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I)-Manöver am 19. September 2023 war eine Korrektur der Flugbahn erforderlich. Die Raumfahrtbehörde gab an, dass das Manöver garantiere, dass das Raumschiff in eine Halo-Umlaufbahn um L1 eintritt.

Aditya-L1, Indiens erstes Sonnenobservatorium, wurde am 2. September 2023 vom Weltraumbahnhof in Sriharikota aus gestartet. Vor dem Start wurde eine Reihe erdgebundener Manöver durchgeführt, um der Raumsonde genügend Schwung für ihre 125-tägige Reise zu geben. Diese Korrekturmanöver sind aufgrund der langen Einsatzdauer unerlässlich.

Sobald Aditya-L1 am Lagrange Point-1 platziert ist, wird es mit seiner fünfjährigen Erforschung der Sonne beginnen. Lagrange Point-1 liegt etwa 1.5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und bietet Vorteile wie kontinuierliche Beobachtungen ohne Bedeckung oder Finsternisse. Dies ermöglicht eine ununterbrochene Datenerfassung zur Untersuchung der Korona der Sonne, der Photonenfreisetzung und ihrer Umgebung.

Das erfolgreiche Flugbahnkorrekturmanöver der ISRO markiert einen bedeutenden Meilenstein im indischen Weltraumforschungsprogramm. Die Mission von Aditya-L1 zur Erforschung der Sonne zielt darauf ab, neue Erkenntnisse über das Zentrum unseres Sonnensystems zu gewinnen. Durch kontinuierliche Beobachtungen und ununterbrochene Datenerfassung hoffen Wissenschaftler, ein tieferes Verständnis der Sonne und ihrer verschiedenen Aspekte zu erlangen.

