Indiens Weltraumobservatorium Aditya-L1 beginnt mit wissenschaftlichen Experimenten

Indiens erstes weltraumgestütztes Sonnenobservatorium, Aditya-L1, hat vor kurzem mit der Durchführung wissenschaftlicher Experimente begonnen. Am 1. September 1 schloss es sein letztes erdgebundenes Manöver, die Trans-Lagrange Point 19 Insertion (TL2023I), erfolgreich ab und verließ den gravitativen Einflussbereich der Erde. Aditya-L1 ist nun auf dem Weg zu einer Halo-Umlaufbahn um den Lagrange-Punkt 1 (L1), der 1.5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt liegt. Dieser strategische Standort wird der Raumsonde während ihrer gesamten fünfjährigen Mission eine ungestörte Sicht auf die Sonne ermöglichen.

Aditya-L1 ist mit sieben Nutzlasten ausgestattet, bestehend aus vier Fernerkundungsinstrumenten und drei In-situ-Instrumenten. Zu den Fernerkundungsnutzlasten gehören der Visible Emission Line Coronagraph (VELC), das Solar Low Energy X-ray Spectrometer (SoLEXS), das Solar Ultraviolet Imaging Telescope (SUIT) und das High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer (HEL1OS). Bei den In-situ-Nutzlasten handelt es sich um das Aditya Solar Wind Particle Experiment (ASPEX), das Plasma Analyzer Package for Aditya (PAPA) und fortschrittliche dreiachsige hochauflösende digitale Magnetometer.

VELC, die Hauptnutzlast, ist ein reflektierender Koronograph, der das Sonnenlicht blockiert und nur die Korona sichtbar macht. Es verfügt außerdem über einen Mehrspaltspektrographen zur Untersuchung der Sonnenkorona durch Bildgebung und Spektroskopie. SoLEXS und HEL1OS werden Sonneneruptionen untersuchen, indem sie die von der Sonne emittierten weichen und harten Röntgenstrahlen messen. SUIT, ein Ultraviolett-Teleskop, wird die Sonnenscheibe im nahen ultravioletten Wellenlängenbereich abbilden und Beobachtungen der Photosphäre und Chromosphäre ermöglichen.

ASPEX ist ein Partikelanalysator, der die Zusammensetzung und das Verhalten verschiedener Partikel im Sonnenwind untersuchen wird. PAPA wird Sonnenwindionen und ihre Zusammensetzung analysieren. Die Magnetometer an Bord werden das interplanetare Magnetfeld im Weltraum messen und so dabei helfen, die Auswirkungen der Sonnenaktivität auf Magnetfelder zu verstehen.

Aditya-L1 wird wertvolle Informationen zu verschiedenen Themen liefern, darunter koronale Erwärmung, Dynamik des Weltraumwetters, Sonneneruptionen und die Ausbreitung von Partikeln und Feldern im interplanetaren Medium. Es wird unter anderem auch die oberen Schichten der Sonnenatmosphäre untersuchen, Plasmaeigenschaften messen, die Dynamik koronaler Massenauswürfe untersuchen und die Beschleunigung von Sonnenwinden erforschen.

Insgesamt wurden die wissenschaftlichen Instrumente von Aditya-L1 speziell für die Beobachtung und Analyse der Sonnenatmosphäre entwickelt und ermöglichen so ein besseres Verständnis des Verhaltens der Sonne und ihrer Auswirkungen auf die Umwelt der Erde.

