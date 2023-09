Indiens Aditya-L1-Mission auf dem Weg zum Sonne-Erde-Lagrange-Punkt 1

By

Indiens erste Sonnenmission, Aditya-L1, ist auf dem Weg zu ihrem endgültigen Ziel am Sonne-Erde-Lagrange-Punkt 1 (L1). An diesem Punkt im Weltraum sind die Gravitationskräfte von Sonne und Erde im Gleichgewicht, sodass ein dort platziertes Objekt relativ stabil bleibt. Aditya-L1 wird in einer Halo-Umlaufbahn um L1 operieren, um eine kontinuierliche Beobachtung von Himmelskörpern zu ermöglichen und die Kommunikation mit der Erde zu ermöglichen.

Die am 2. September gestartete Mission soll im Januar L1 erreichen. Um die Sicherheit des Raumfahrzeugs zu gewährleisten, führt die indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) eine Situationsanalyse durch. Nach neuesten Erkenntnissen von ISRO befinden sich auf L1 bereits vier weitere betriebsbereite Satelliten. Drei davon gehören der NASA: WIND, Advanced Composition Explorer (ACE) und Deep Space Climate Observatory (DSCOVER). Der vierte Satellit, das Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), ist eine gemeinsame Mission der NASA und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA).

Der L1-Punkt ist für Raumfahrzeuge äußerst wünschenswert, da er für Orbitkorrekturen nur minimalen Treibstoff benötigt. Aufgrund der großen Positionsunsicherheit und der Empfindlichkeit gegenüber Störkräften ist die Aufrechterhaltung der Umlaufbahnstabilität wichtig. Die Orbitbestimmung (OD) für L1 erfordert die Erfassung von Tracking-Daten über einen längeren Zeitraum.

Zusätzlich zu Aditya-L1 gab ISRO-Vorsitzender S. Somanath bekannt, dass bereits eine Mission zur Venus geplant sei. Es wurden Nutzlasten für die Erkundung der Venus entwickelt, da die Venus mit ihrer dichten Atmosphäre und dem hohen Atmosphärendruck wertvolle Einblicke in die Weltraumwissenschaft und die Möglichkeit bietet, dass die Erde ähnliche Veränderungen durchmachen könnte.

Die Electronics Corporation of India Limited (ECIL) arbeitet an der Mangalyaan-2-Mission der ISRO, nachdem sie bereits an den Missionen Chandrayaan-2 und Aditya-L1 beteiligt war. ECIL arbeitet mit ISRO beim Entwurf und der Entwicklung von Antennensystemen und Programmlogiksteuerungen zusammen. Das erfolgreiche Manöver der Aditya-L1-Mission zeigt die entscheidende Rolle des ECIL-Antennensystems bei der Kommunikation, während die Deep Space Network-Antenne von ECIL die Datenerfassung von der Chandrayaan-Mission erleichterte.

